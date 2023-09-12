В России появится сеть центров для развития беспилотных авиационных систем

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В России появится сеть научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Как сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, будет создана инфраструктура для обеспечения полетов на территории страны — в едином воздушном пространстве.

Предполагается, что сеть центров объединит разрозненные предприятия в «эффективную кооперацию». В центрах сосредоточится работа по апробированию и практической реализации передовых решений в этой области.

— Для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения. А также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 млн специалистов, — сообщил Мишустин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он считает, что новые технологии придадут импульс структурной перестройке всей экономики, включая топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, а также машиностроение.

— Появление таких высокотехнологичных отраслей необходимо для экономики и людей. Это позволит сформировать новые или усовершенствовать уже существующие сервисы, повысить, что самое важное, доступность целого ряда услуг, — передает его слова пресс-служба правительства.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что отечественная отрасль беспилотников развивается быстрыми темпами. Он напомнил, что миллион специалистов в этой области нужно подготовить к 2030 году.

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Айрат Назипов