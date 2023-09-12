Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрабатывают поправки в закон о выборах президента России. Как сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, изменения будут приняты осенью.

— Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования, — сказал он в интервью ТАСС.

Клишас подчеркнул, что глобальных изменений вносить не планируется.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Действующий президент России Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также выразил мнение, что реальную конкуренцию Путину никто составить не сможет.

Напомним, выборы президента России пройдут весной 2024 года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась еще в конце 2021-го. Тогда Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

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Айрат Назипов