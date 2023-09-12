Ким Чен Ын прибыл в Россию

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Александр Козлов/t.me

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его встретил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов.

— Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники, — написал он в своем telegram-канале.

Северокорейского лидера встретили на Дальнем Востоке. Его поезд пересек мост через реку Туманную, который расположен на границе двух стран.

скриншот realnoevremya.ru из видео Александр Козлов/t.me

Вчера стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что встреча северокорейского лидера и его российского коллеги может состояться в среду, 13 сентября.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном пройдут с участием делегаций. При необходимости лидеры могут провести встречу и в формате «один на один».



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Айрат Назипов