Итоги дня: «августовский педсовет» в Татарстане, сверхсложная обстановка на воде, арест экс-главы БТИ в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 августа:
- В Казани прошел традиционный «Большой августовский педсовет». Одними из главных обсуждаемых проблем оказались загруженность педагогов «неучительскими» обязанностями и нехватка школ, детсадов и 2 тысяч специалистов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
- Полный переход на обновленные государственные учебники в школах осуществят в течение пяти лет. Их подготовят до конца 2025 года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
- Депутаты Госсовета Крыма выдвинули идею ввести штрафы за публикацию свидетельств атак ВСУ и их последствий на объектах в России. Для граждан штрафы предлагают установить в размере до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, а для юрлиц — до 300 тысяч. При повторном нарушении их размер будет почти в два раза больше.
- Российская автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории России успешно вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Все системы станции функционируют в штатном режиме — с ней имеется устойчивая связь.
- МВД России предлагает приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные. В ведомстве обратили внимание на рост числа преступлений, совершаемых с использованием банковских карт, компьютерной техники и средств связи, при этом специалистам не хватает инструментов, позволяющих оперативно исследовать информацию об удаленном подключении.
- Годовая инфляция в Татарстане, составившая в июле 2,99%, остается ниже, чем в Приволжском федеральном округе (3,84%) и в целом по России (4,3%). Как объяснили эксперты, рост цен ускорился в первую очередь из-за ослабления рубля и увеличения спроса на часть товаров длительного пользования.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей начальникам отделов и управлений образования районов и городских округов. Они получили 49 новых Lada Vesta.
- Кабмин Украины передал «Укрнафте» активы, принадлежавшие «Татнефти». Речь идет о трех арестованных предприятиях — «Полтава-капитал», «Харьков-капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина».
- В ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что в республике этим летом наблюдается сверхсложная обстановка на водоемах из-за большого количества купающихся и маломерных судов на воде. С начала купального сезона утонули 49 человек, в том числе пять детей. Всего с начала 2023 года на водных объектах погибли 62 татарстанца.
- В Казани до 1 октября арестован бывший замдиректора Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Рустам Хасанов. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — 78,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Минобороны России заявили, что США приступили к подготовке новой пандемии. В ведомстве допустили «применение США так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера».
- Следком возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров российской авиакомпанией Red Wings. По версии следствия, она осуществила перелет из Антальи в Москву, несмотря на неисправность установки, которая отвечает за кондиционирование и обеспечение запуска двигателей. В Red Wings утверждают, что требования безопасности не нарушались, хотя вспомогательная силовая установка и была деактивирована.
- Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. При этом говорить о возобновлении зерновой сделки можно только после выполнения требований Москвы, напомнил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
- В Казани торжественно открыли XVI Всероссийский форум мусульманской молодежи, который пройдет в Болгаре с 16 по 23 августа. Участие в нем принимают более 100 мусульман в возрасте от 18 до 30 лет. Основная тема — благотворительность в среде мусульман.
- Вахитовский райсуд Казани отказался выносить приговор обвиняемому в мошенничествах на 6 млн рублей коммерсанту Рустаму Джаббарову и вернул материалы первому зампрокурора Татарстана Алексею Заике. В прениях прокуратура запрашивала для подсудимого 6 лет колонии общего режима. Он полностью признавал вину.
- Минцифры России оценивает дефицит «айтишников» в стране в 500—700 тысяч человек. При этом количество сотрудников в IT-компаниях за прошлый год выросло на 13%, на сегодняшний день в отрасли работают почти 740 тысяч человек.
- Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, принятого в связи со специальной военной операцией России на Украине. Он вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ключевые события 539-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника на территории Калужской области. Еще один дрон ВСУ сбит над Крымом.
- В Брянской области уничтожили четверых украинских диверсантов. У них нашли взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».
- В Минобороны России заявили, что на Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю. На Донецком направлении отражены пять атак подразделений ВСУ около Красногоровки и Невельского.
- На Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение ВСУ около Старомайорского. Украинские войска потеряли более 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США.
- На Краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ около Кузьмино (ЛНР). Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.
- На Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Работино и Вербового. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и пять автомобилей.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. Перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Уничтожено 26 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьОбразованиеПроисшествияЭкономика
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