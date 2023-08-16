Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Киевский режим снова попытался атаковать объекты на территории России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, дрон удалось уничтожить над Крымом.
В ведомстве подчеркнули, что сбить воздушную цель удалось средствами ПВО. Неудачная атака была произведена около 11 часов.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Сегодня ранним утром российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники на территории Калужской области. Разрушений и пострадавших нет.
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