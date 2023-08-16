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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

11:52, 16.08.2023
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Киевский режим снова попытался атаковать объекты на территории России беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, дрон удалось уничтожить над Крымом.

В ведомстве подчеркнули, что сбить воздушную цель удалось средствами ПВО. Неудачная атака была произведена около 11 часов.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня ранним утром российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники на территории Калужской области. Разрушений и пострадавших нет.

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Айрат Назипов
Происшествия

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