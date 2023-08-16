В июле годовая инфляция в Татарстане осталась ниже, чем в ПФО и в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Годовая инфляция в Татарстане, ускорившаяся в июле 2023 года до 2,99% после 2,21% в июне, остается ниже, чем в Приволжском федеральном округе (3,84%) и в целом по России (4,3%), как и в предыдущие месяцы. Как объяснили в отделении Банка России — Нацбанке по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка, рост цен ускорился в первую очередь из-за ослабления рубля и увеличения спроса на часть товаров длительного пользования.

Преимущественно со снижением обменного курса рубля эксперты связывают рост общего уровня цен на продукты питания на 1,58% в годовом выражении после снижения на 0,15% в июне. В частности, по этой причине увеличились издержки птицеводов на приобретение импортных кормовых добавок и затраты переработчиков на обслуживание оборудования зарубежного производства, что привело к ускорению роста цена на мясо птицы и изделий из него.

В июле в Татарстане также быстрее стала увеличиваться стоимость бананов, груш, капусты, апельсинов и винограда. Замедлилось снижение цен на яблоки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Основной причиной ускорившегося в Татарстане с 0,09% в июне до 1,43% в июле в годовом выражении роста цен на непродовольственные товары эксперты также считают ослабление рубля. Повлияло и увеличение спроса на некоторые товары.

Например, в июле 2023 года в республике ускорился годовой рост цен на новые отечественные машины. Объясняется это тем, что при ограниченном предложении на рынке легковых автомобилей татарстанцы в июле стали интересоваться ими чаще, а у российских автозаводов из-за ослабления рубля увеличились затраты на импортные компоненты.

Подорожала в Татарстане в середине лета бытовая техника и смартфоны, а также детали для их сборки. Годовое снижение цен на них замедлилось на фоне повышения спроса со стороны потребителей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Замедление годового прироста цен в сфере услуг в Татарстане с 9,44% в июне до 7,53% в июле связали преимущественно с переносом индексации услуг ЖКХ. В середине лета ее не было.



В июле в годовом выражении замедлился рост цен на авиабилеты в эконом-класс. В частности, это связано с увеличением их предложения за счет наращивания количества рейсов между Москвой и Казанью.

Напомним, годовая инфляция в Татарстане ускоряется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен в июле 2023 года составил 1,61% в годовом выражении и 0,49% в месячном.



В январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%. В июне она ускорилась до 2,21%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина