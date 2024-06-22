Микрозаймы стали выдавать IT-специалистам почти в два раза чаще

Фото: Максим Платонов

Число одобренных микрозаймов для IT-специалистов выросло с 36,8% до 67,1%. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Эксперты также отметили общую тенденцию на рост одобрения количества заявок для всех профессий. Для бизнесменов число одобренных займов выросло на 22,9 процентного пункта, а для самозанятых — на 20,8 процентного пункта.

Стоит подчеркнуть, что в России могут продлить льготную ипотеку для IT-специалистов. По поручению вице-премьера России Дмитрия Григоренко данным вопросом займутся в Минцифры и Минфине.

Разиль Самигуллин