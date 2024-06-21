Афиша на выходные: Сабантуй и подведение итогов Игр БРИКС, «Элбэдэн», «Духов день»

Куда сходить в Казани (и не только) 22—23 июня

Фото: Реальное время

В эти выходные, 22—23 июня, казанцев ожидает Сабантуй, на котором подведут итоги Игр БРИКС, фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», на котором впервые покажут операцию «Багратион», городской православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе» с ярмарками. Главные события выходных — в материале «Реального времени».

Национальные праздники



Сабантуй в Казани

23 июня, березовые рощи поселков Мирный и Дербышки, а также лесопарк «Лебяжье , 0+



Сабантуй (День плуга) — традиционный татарский и башкирский праздник. В этом году его совместят с Играми БРИКС — итоги подведут в программе пролога на Сабантуе в поселке Мирный. Также на Сабантуе проведут закрытие Всероссийской детской фольклориады. До всех площадок будут курсировать дополнительные автобусы и электрички.



Главным Сабантуем по традиции является праздник, проводимый в Мирном. Зрителей ожидают аттракционы и народные игры, показ мод и т. д. Программа представлена ниже.

Мероприятия на свежем воздухе

IV фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»

22—23 июня, село Альвидино Пестречинского района Татарстана, 0+



В этот раз зрителей ожидают три исторические реконструкции, в том числе операции «Багратион», которую покажут впервые, сразу несколько концертов и тематических выставок. Как добраться до площадки и что посмотреть — в материале «Реального времени».



Пеший поход «Путь героя»

22 июня, старт в парке Урицкого, 18+

Первый в этом году пеший поход пройдет через новый маршрут Волжской тропы «Тропа до Мальдив». Маршрут протяженностью 30 километров начинается от парка Урицкого в Казани и идет до загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе. Мероприятие организует опытный путешественник Марат Даутов.

VIII городской православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе»

23—24 июня, храм Сошествия Святого Духа, площадь перед театром «Экият» и исторический дом святителя Иоасафа (Удалова), 6+

Зрителей ждут торжественные богослужения, ремесленная ярмарка, экскурсии, интерактивные детские зоны, мастер-классы, а также гала-концерт с участием трио «Лойко» (Санкт-Петербург), Rudenko Jazz Band и Марии Руденко (Казань), «Партизан FM» (Москва) и Bravo Metehi (Грузия). Полную программу можно посмотреть здесь.



Благотворительная акция «Лапа дружбы»

22 июня, парк у ЖК «Весна», 0+

На мероприятии можно будет познакомиться с кошками и собаками из городских приютов, частных передержек и забрать понравившегося питомца домой.

Детская барахолка

23 июня, рядом с мастерской на бульваре «Ак чәчәкләр», +0

Проект Дирекции парков и скверов, где дети сами встают за прилавки, устанавливают цены, обмениваются вещами или продают их. Начало в 12.00.

Культурная программа

Bubble Festival

22 июня, ресторан White Place, 18+

Фестиваль мыльных пузырей, где выступят такие известные диджеи, как Zuma Dionys и MODD.

«Вивальди и Эйнауди. Живые полотна»

22 июня, Artplay Media, 6+

Мультимедийный концерт живой музыки в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова в сопровождении картин Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Эйнауди.