Афиша на выходные: Сабантуй и подведение итогов Игр БРИКС, «Элбэдэн», «Духов день»
Куда сходить в Казани (и не только) 22—23 июня
В эти выходные, 22—23 июня, казанцев ожидает Сабантуй, на котором подведут итоги Игр БРИКС, фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», на котором впервые покажут операцию «Багратион», городской православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе» с ярмарками. Главные события выходных — в материале «Реального времени».
Национальные праздники
Сабантуй в Казани
23 июня, березовые рощи поселков Мирный и Дербышки, а также лесопарк «Лебяжье , 0+
Сабантуй (День плуга) — традиционный татарский и башкирский праздник. В этом году его совместят с Играми БРИКС — итоги подведут в программе пролога на Сабантуе в поселке Мирный. Также на Сабантуе проведут закрытие Всероссийской детской фольклориады. До всех площадок будут курсировать дополнительные автобусы и электрички.
Главным Сабантуем по традиции является праздник, проводимый в Мирном. Зрителей ожидают аттракционы и народные игры, показ мод и т. д. Программа представлена ниже.
Мероприятия на свежем воздухе
IV фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн»
22—23 июня, село Альвидино Пестречинского района Татарстана, 0+
В этот раз зрителей ожидают три исторические реконструкции, в том числе операции «Багратион», которую покажут впервые, сразу несколько концертов и тематических выставок. Как добраться до площадки и что посмотреть — в материале «Реального времени».
Пеший поход «Путь героя»
22 июня, старт в парке Урицкого, 18+
Первый в этом году пеший поход пройдет через новый маршрут Волжской тропы «Тропа до Мальдив». Маршрут протяженностью 30 километров начинается от парка Урицкого в Казани и идет до загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе. Мероприятие организует опытный путешественник Марат Даутов.
VIII городской православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе»
23—24 июня, храм Сошествия Святого Духа, площадь перед театром «Экият» и исторический дом святителя Иоасафа (Удалова), 6+
Зрителей ждут торжественные богослужения, ремесленная ярмарка, экскурсии, интерактивные детские зоны, мастер-классы, а также гала-концерт с участием трио «Лойко» (Санкт-Петербург), Rudenko Jazz Band и Марии Руденко (Казань), «Партизан FM» (Москва) и Bravo Metehi (Грузия). Полную программу можно посмотреть здесь.
Благотворительная акция «Лапа дружбы»
22 июня, парк у ЖК «Весна», 0+
На мероприятии можно будет познакомиться с кошками и собаками из городских приютов, частных передержек и забрать понравившегося питомца домой.
Детская барахолка
23 июня, рядом с мастерской на бульваре «Ак чәчәкләр», +0
Проект Дирекции парков и скверов, где дети сами встают за прилавки, устанавливают цены, обмениваются вещами или продают их. Начало в 12.00.
Культурная программа
Bubble Festival
22 июня, ресторан White Place, 18+
Фестиваль мыльных пузырей, где выступят такие известные диджеи, как Zuma Dionys и MODD.
«Вивальди и Эйнауди. Живые полотна»
22 июня, Artplay Media, 6+
Мультимедийный концерт живой музыки в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова в сопровождении картин Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Эйнауди.
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