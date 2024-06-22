Бизнес-обзор: рокировки в структурах холдинга «КЭР», новые владельцы дилера ГАЗ и УАЗ

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 16-я

На текущей неделе в республике произошла череда кадровых перестановок в ряде крупных компаний и предприятий. Так, новый топ-менеджер появился в составе холдинга «КЭР» Хамиса Махянова. Сменилось руководство и на Зеленодольском заводе силикатного кирпича, а также на «Ахмаметьевском электромеханическом заводе» в Буинском районе. Глава группы «Луидор», нижегородский миллиардер Сергей Корнилов принял своих топов в состав собственников казанских компаний. Подробнее — в еженедельном обзоре «Реального времени».



Татарстанский дистрибьютор финских лифтов Kone перетасовал активы



Финский производитель лифтов Kone ушел из России минувшей осенью, его российский бизнес — компанию «ЛифтКоннект» выкупил холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, основателя «Столото». Он же приобрел российское подразделение американского производителя лифтов Otis.

У официального дистрибьютора Kone в Татарстане — компании «Фин-лифт Поволжье» — на этой неделе также появились новые учредители в составе, но это не чужие люди для прежней собственницы, по крайней мере, не все. Последние 15 лет фирмой единолично владела Елена Насырова. Со вторника 90% в ней перешло Тимуру Насырову, еще 10% — Игорю Кайнову. К ним же перешла еще одна компания Насыровой «Фин-лифт».

Компания работает на рынке 17 лет, ее оборудование установлено в КРК «Пирамида», отеле «Мираж», ТК «ХL», гипермаркете «Бахетле», на центральном стадионе и на других объектах. В прошлом году казанское ООО «Фин-лифт Поволжье» показало выручку в 243,4 млн, чистую прибыль в 20,3 млн рублей.

Лифтовое оборудование компании установлено на Центральном стадионе Казани (на фото), в КРК «Пирамида», отеле «Мираж», ТК «ХL», гипермаркете «Бахетле» и на других объектах. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Финны ушли из России после 88 лет работы в нашей страны: первые подъемники они установили в посольстве Финляндии в Москве в 1935 году, а затем поставили свыше 10 тысяч лифтов по всему Союзу и продолжали работать до продажи активов в 2023-м. Новый владелец бизнеса сообщал, что сделка включает приобретение сервисного портфеля «ЛифтКоннект» — порядка 7 тысяч единиц оборудования, в том числе высокоскоростных лифтов в шести регионах России.

Дилер ГАЗа в РТ обрел новых собственников

Нижегородский предприниматель, владелец автомобильного холдинга «Луидор» Сергей Корнилов, входящий в топ-5 богатейших бизнесменов области, принял в состав соучредителей двух своих топ-менеджеров. Они стали совладельцами ряда компаний группы, включая татарстанские подразделения.

Так, директор по стратегии и развитию ГК «Луидор» Семен Мошес получил 28,75% в ООО «Луидорсервис-Казань» (оборот 142 млн руб.). Еще 3,5% в уставном капитале получил первый зам Корнилова в группе Сергей Гусев. Аналогичные доли оба получили и в более крупной компании «Луидор-Казань» — это официальный дилер автомобилей ГАЗ, УАЗ, CHERY и «Москвич» в Татарстане. В городе у него два центра по продажам и сервисному обслуживанию этих марок. Минувший год компания завершила с выручкой в 4,3 млрд и чистой прибылью в 20,2 млн рублей.

Компания — официальный дилер автомобилей ГАЗ, УАЗ, CHERY и «Москвич» в Татарстане. Максим Платонов / realnoevremya.ru

История группы насчитывает более четверти века, она развивает филиалы в 11 субъектах России и работает по всей стране. Продает и обслуживает легковые и коммерческие автомобили отечественного и импортного производства. Семен Мошес стал заместителем гендиректора в нижегородском ООО «Луидор» в 2002 году. В дальнейшем был коммерческим директором, а в середине 2014-го перешел на должность директора по стратегии и развитию группы.

Семен Гусев начинал карьеру в компании еще в конце 90-х годов, работал менеджером по продажам. С 2006 года возглавил автосалон ГАЗ Луидор, а в 2015-м стал первым заместителем главы группы. В конце того же года стал гендиректором многомиллиардной компании «Луидор» (оборот 15 млрд рублей). С 2024 года у обоих партнеров Корнилова появились свои доли в этой компании.

Тепличный бизнес главы «Майского», рокировки в «КЭР-Инжиниринг» и ЗЗСК

Как уже рассказывало «Реальное время», долю покойного главы тепличного комбината «Майский» Ильшата Ганиева в начале июня унаследовала его вдова Чачка Ганиева. В минувший четверг 51% в уставном капитале компании перешел от нее к сыну покойного — Ганиеву Руслану Ильшатовичу.



В минувший четверг 51% в уставном капитале компании перешел к Руслану Ганиеву — сыну экс-главы ТК «Майский» Ильшата Ганиева (на фото). Максим Платонов / realnoevremya.ru

В компании «Кэр-Инжиниринг», входящей в холдинг «КЭР» Хамиса Махянова, назначен новый исполнительный директор. Минхайдара Шарифзянова, проработавшего на этом посту без малого шесть лет, сменил Айнур Сабиров — глава трех челнинских предприятий группы: «Кэр-автоматика», «Уэс-автоматика» и «Пинам».

Казанский «Кэр-Инжиниринг» — многопрофильное предприятие, один из ведущих игроков на российском рынке инжиниринговых услуг. На его счету сотни крупных проектов, большинство из которых реализовали на стратегических объектах — это теплоэлектростанции, подстанции, нефтехимические предприятия, мостовые переходы и т.д. Однако в минувшем году выручка компании упала в два раза — 0,9 млрд против 1,8 млрд рублей в 2022-м.

Новый шеф и на Зеленодольском заводе силикатного кирпича. Кресло Марата Яруллина в понедельник занял Евгений Капустин. Бенефициаром предприятия называют местного предпринимателя, владельца транспортной компании «Транс трейд» Тимура Егорова, поднявшего бизнес на госзакупках. Основным заказчиком выступало АО «ПОЗиС».



Новый шеф и на Зеленодольском заводе силикатного кирпича. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Буинском районе сменился директор ЗАО «Ахмаметьевский электромеханический завод». Вместо Эдуарда Хабибжанова руководить предприятием будет Рустем Ахметов. Он также руководит «дочкой» известной казанской строительной компании — АО «Татнефтепроводстрой». Последняя занимается строительством магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажом инженерных сетей и коммуникаций, гражданским строительством и возведением объектов соцкультбыта, ремонтом оборудования и техники. Была задействована на стройке мусоросжигательного завода в статусе генподрядчика, а в 2022 году выкупила здание старого аэропорта в Казани.

На буинском предприятии «АЭМЗ», которое возглавил Ахметов, производят стальные конструкции для комплектации линий электропередач. Завод выпускает порядка 1800 тонн металлоконструкций в год.