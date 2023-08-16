Главам районных управлений образования Татарстана вручили ключи от новых служебных автомобилей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей начальникам отделов и управлений образования районов и городских округов республики. Торжественная церемония прошла на площади перед зданием Госсовета.

— Образование — это основа для формирования будущего республики. Ваша мобильность и эффективность во многом зависит от наличия транспорта, позволяющего работать более оперативно, — цитирует татарстанского лидера его пресс-служба.

Рустам Минниханов поблагодарил заместителя министра промышленности и торговли России Альберта Каримова за поддержку в приобретении новых машин и передал символический ключ от автомобилей министру образования и науки Татарстана Ильсуру Хадиуллину. Всего специалисты на местах получили 49 новых автомобилей Lada Vesta.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В начале июля на территории «Казань Экспо» торжественно вручили автомобили сотрудникам ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану. Они также пересели на автомобили Lada Vesta.



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Айрат Назипов