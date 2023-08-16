На Украине активы «Татнефти» передали «Укрнафте»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Украины передал «Укрнафте» активы, принадлежавшие «Татнефти». Речь идет о трех арестованных предприятиях, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*.

Он уточнил, что в собственность украинской компании перешли ООО «Полтава-капитал», ООО «Харьков-капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина».

Депутат добавил, что эти активы хотели передать «Нафтогазу», но затем было решено отдать их «Укрнафте».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В мае прошлого года на Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов. Под арест попали 115 объектов имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки. Кроме того, были арестованы 118 бензовозов и автомобилей. Местные власти утверждали, что арест проходил в рамках уголовного производства и связан с тем, что татарстанская компания «поставляет свою продукцию для нужд Минобороны России».

Спустя чуть меньше месяца все арестованные на Украине активы «Татнефти» перешли под управление государства.



*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Айрат Назипов