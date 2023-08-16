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Над Калужской областью сбили три украинских беспилотника

07:21, 16.08.2023
Над Калужской областью сбили три украинских беспилотника
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники на территории Калужской области, сообщили в Минобороны РФ.

— Сегодня около 5.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области, — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили. что все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО.

— Разрушений и пострадавших нет, — добавили в Минобороны России.

10 августа над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя были поражены и уничтожены в сумме 13 дронов ВСУ.

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Илина Хакимова
Происшествия

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