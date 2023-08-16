Российская станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Роскосмос ТВ/YouTube.com

Впервые в истории России автоматическая станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Об успешном передвижении «Луны-25» госкорпорация «Роскосмос» сообщила в своем telegram-канале.

— Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд, — сказано в сообщении.

Все системы российской станции функционируют в штатном режиме — с ней имеется устойчивая связь. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров.

скриншот realnoevremya.ru из видео Роскосмос ТВ/YouTube.com

Основная задача «Луны-25» — отработка технологии мягкой посадки. Аппарат будет изучать внутреннее строение спутника Земли, а также вести разведку природных ресурсов (в том числе и воды). Помимо этого, он будет исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На прошлой неделе сообщалось, что на автоматической станции «Луна-25» впервые включили научные приборы. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование.

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Айрат Назипов