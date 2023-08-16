Упущенная выгода или мошенничество: экс-главу Роскадастра в Татарстане приземлили за «клон» БТИ?

По версии защиты, указанные в обвинении 78,5 млн рублей Роскадастру никогда не принадлежали

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Муж возглавлял отделение Роскадастра в Татарстане, а жена рулила фирмой «Кадастровый центр «Рубикон», через которую с 2015 года были похищены 78,5 млн рублей — путем заключения договоров с крупными и мелкими застройщиками. Такую фабулу обвинения по делу топ-менеджера регионального Роскадастра Рустама Хасанова и неустановленных лиц засветили сегодня в Вахитовском райсуде Казани. МВД и прокуратура добились водворения бывшего земельного генерала в СИЗО. При этом сам Хасанов частично признал вину, но его адвокат настаивает — упущенная выгода Роскадастра ущербом от мошенничества быть не может. Подробнее — в материале «Реального времени».

Версия СК: хищение путем заключения договоров с «клоном» БТИ



В Вахитовский суд 52-летнего фигуранта громкого дела доставили сотрудники экономической полиции. В скованных наручниками руках он держал пакет с вещами, был одет по-летнему — в джинсы и оранжевую футболку с надписью на английском «Страна больших возможностей». От камер не прятался. По существу обвинения в свой адрес комментарии не давал.

На заседании Рустам Хасанов представился отцом четырех детей, включая двух несовершеннолетних, и учредителем фирмы ООО «Бюро точных измерений» (БТИ). До декабря прошлого года эта фирма называлась иначе — «Кадастровый центр «Рубикон». Ее директором была и остается супруга Хасанова, не менялась и специализация — кадастровая деятельность. Сотрудники ГСУ МВД Татарстана полагают: по сути «Рубикон-БТИ» выступал неким клоном подразделения Роскадастра, которое до 13 января 2023 возглавлял ныне обвиняемый.

Работал замдиректора — начальником отделения Средне-Волжского филиала публичной правовой компании «Роскадастр» в Татарстане. А до реорганизации структуры занимал такую же должность в АО «Росинвентаризация — Федеральное БТИ».

По версии следствия, преступление Хасанов совершал совместно с пока не установленными лицами с 1 января 2015 года по 13 января 2023 года realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Уголовным это дело стало 1 августа, и ровно через две недели первый подозреваемый, Хасанов, был задержан. До направления ходатайства в суд ему успели предъявить обвинение в особо крупном мошенничестве. Его краткую фабулу сегодня изложил старший следователь ГСУ МВД республики Радик Шамсутдинов, когда просил водворить Хасанова в СИЗО.

По версии следствия, преступление Хасанов совершал совместно с пока не установленными лицами с 1 января 2015 года по 13 января 2023 года, используя свои полномочиями и цель — систематическое получение преступного дохода вопреки интересам ППК «Роскадастр».

— Путем обмана и злоупотребления доверием подчиненных ему сотрудников Средне-Волжского филиала ППК «Роскадастр» по РТ и коммерческих организаций Хасанов заключал от имени подконтрольного ему КЦ «Рубикон» договоры с коммерческими организациями на выполнение работ и услуг, выполняемых специалистами татарстанского отделения филиала «Роскадастра». Тем самым похитил средства публичной правовой компании «Роскадастр» в сумме 78 млн 463 тыс. 830 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере, — сообщил представитель МВД.

По данным источников «Реального времени», ряд подчиненных Хасанова и не подозревали, что оказывают кадастровые услуги строительным компаниям и частникам в обход госорганизации. Самим же застройщикам было не слишком принципиально, на какой счет перечислять оплату: расценки за услуги кадастровых инженеров коммерческого «Рубикона-БТИ» и таких же спецов из подразделения БТИ-Роскадастра были схожи.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в штате семейной фирмы Хасановых официально трудоустроен лишь один человек. Однако выручка от продаж по итогам 2022-го составила почти 14 млн рублей, а чистый убыток — почти полмиллиона.

«Вину Хасанов признал частично», — известил суд капитан полиции Шамсутдинов. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Выявленная схема параллельных услуг не нова — в настоящее время Бабушкинский суд Москвы рассматривает «дело МЧС Татарстана» о таком же хищении с навязыванием крупнейшим промпредприятиям Татарстана услуг коммерческой компании «ОДС», которые, по версии СК, выполняли сотрудники поисково-спасательной службы МЧС. Правда, там бывшего замминистра и двух коммерсантов обвиняют в присвоении 120 млн рублей, которые прошли мимо госказны. Но они вину не признают. В отличие от Хасанова.



Суду представили рапорт, что жена Хасанова... скрылась

— Вину Хасанов признал частично, — известил суд капитан полиции Шамсутдинов. Кроме признания, у следствия, по его словам, есть показания свидетелей из числа бывших сотрудников, подтверждающие аферу документы и иные доказательства. А вот иные участники преступления пока не установлены.

По мнению следователя, вне СИЗО обвиняемый может предупредить их, оказать давление на свидетелей и создать иные помехи силовикам.

— Избрание более мягкой меры пресечения невозможно, — поддержал следствие представитель прокуратуры Вахитовского района Амир Нуруллин.

Обвиняемый также сообщил суду, что страдает рядом серьезных заболеваний и мог бы продемонстрировать их. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Прошу по возможности не помещать меня в тюрьму. Я не представляю опасности для общества. Цели скрываться не было и нет, — взывал к суду сам Рустам Хасанов.

Обвиняемый также сообщил суду, что страдает рядом серьезных заболеваний и мог бы продемонстрировать их — не будь в зале журналистов с камерами. Судья Ильдар Салихов просил обойтись без демонстрации и отметил — диагнозы фигуранта уже перечислил его адвокат. К слову, следователь был против приобщения данных о здоровье Хасанова, указывая, что его болезни не входят в перечень диагнозов, которые являются препятствием к водворению в СИЗО.

В свою очередь адвокат обвиняемого Марат Мухтаров из команды бюро «А2К» возражал против приобщения к материалам полицейского рапорта, что супруга Хасанова и еще некий потенциальный фигурант скрылись от следствия.

— Эти люди находятся на связи, при обыске в доме Хасанова его супруга находилась там, а следователь выходит с рапортом, что она скрывается, — отметил адвокат. И добавил, что та же якобы скрывшаяся составила заявление для суда, выразив согласие на отбывание мужем домашнего ареста в их доме.

«Исходя из фабулы обвинения следует — 78 млн 463 тыс. рублей являются упущенной выгодой», — пояснил адвокат Мухтаров realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Забегая вперед — статус директора фирмы «БТИ» (ранее КЦ «Рубикон») Алсу Хасановой ни одной из сторон не озвучивался. «Супруга здесь вообще не причастна», — уточнил адвокат обвиняемого «Реальному времени».

Благодарность епархий и ссылки на упущенную выгоду

Адвокат пытался поставить под сомнение версию следствия об особо крупном мошенничестве. Атаковал следователя вопросами о механизме предполагаемого хищения: откуда конкретно и чье именно имущество было изъято Хасановым, с какого счета ушли деньги и кому они принадлежат?

Следователь попросил суд снять эти вопросы со ссылкой, что вопрос о виновности фигуранта сейчас не рассматривается, лишь вопрос о мере пресечения. Сказал лишь, что статус потерпевшего в деле получил «Роскадастр» и люди, работавшие под руководством Хасанова с 2008 года, дали исчерпывающие и изобличающие шефа показания. Суд вопросы защиты снял.

— Защита пытается выяснить — это было мошенничество или преступление, не связанное с хищением. Исходя из фабулы обвинения следует — 78 млн 463 тыс. рублей являются упущенной выгодой, — пояснил адвокат Мухтаров. Арест защитник назвал чрезмерной мерой пресечения.

Сам обвиняемый отмечал — подразделение Роскадастра работало на условиях хозрасчета. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Прошу обратить внимание суда — вину мой подзащитный признал. И то, что следователь ему вменил преступление намного тяжелее того, что произошло, не его вина, а недоработка следствия, — настаивал защитник.

По мнению Марата Мухтарова, в действиях его клиента нет состава 159-й статьи УК (хищение путем обмана или злоупотребления доверием), с предусмотренным наказанием до 10 лет лишения свободы. Он предложил квалификацию по 165-й статье УК — причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Максимальная санкция по этому составу — 5 лет несвободы.

— На прямой вопрос: конкретно какие деньги были украдены, следователь не смог дать вразумительного ответа. Речь идет об упущенной выгоде, и ее размер еще предстоит выяснить, — подчеркнул адвокат.

Уже после заседания на прямой вопрос «Реального времени»: в чем же признается Хасанов, его защитник ответил: «Признается, что, будучи директором БТИ, создал такие условия, что получилась упущенная выгода у государства. При прочих равных условиях государство могло получить прибыль, а могло не получить».

Сам обвиняемый отмечал — подразделение Роскадастра работало на условиях хозрасчета: «Ни копейки денег из бюджета не получали, что найдем, то и делали».

Аргументы защиты суд не убедили. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Мухтаров просил не водворять в СИЗО отца четырех детей с букетами хронических заболеваний и благодарностей от властей Казани и Татарстана. Также указывал, что заслуги его клиента отмечены благодарственными письмами духовных лидеров Казанской и Московской епархий, а еще профессиональным сообществом — Ассоциацией «Союз кадастровых инженеров».

Также защитник подчеркнул — доследственная проверка началась задолго до возбуждения дела, и, зная об этом, защита несколько раз сообщала в МВД, что Рустам Хасанов «готов все показать и рассказать». Но вопросы ему начали задавать лишь после задержания.

Аргументы защиты суд не убедили, и ходатайство следствия о водворении Хасанова в СИЗО до 1 октября было удовлетворено.