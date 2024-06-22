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С началом лета интерес россиян к банным услугам вырос на 30%

11:27, 22.06.2024

С началом лета интерес россиян к банным услугам вырос на 30%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито».

В первый месяц лета также на 22% увеличился спрос на услуги банщиков.

Отметим, что аналогичное увеличение спроса на бани было зафиксирован в конце прошлого года. Так, в Казани заинтересованность людей в услугах сауны и SPA увеличилась на 67% по сравнению с декабрем 2022 года.

Разиль Самигуллин

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