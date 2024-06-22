С началом лета интерес россиян к банным услугам вырос на 30%
С началом лета интерес россиян к банным услугам вырос на 30%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито».
В первый месяц лета также на 22% увеличился спрос на услуги банщиков.
Отметим, что аналогичное увеличение спроса на бани было зафиксирован в конце прошлого года. Так, в Казани заинтересованность людей в услугах сауны и SPA увеличилась на 67% по сравнению с декабрем 2022 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.