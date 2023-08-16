Следком завел уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров Red Wings

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская авиакомпания Red Wings стала фигурантом уголовного дела — его возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следствие установило, что 13 августа 2023 года ответственные за техническую эксплуатацию самолета работники АО «Ред Вингс» решили выполнить рейс из Антальи в Москву при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования. На борту находились 406 пассажиров.

— В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха, — утверждают в ведомстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они намерены проверить прочие возможные факты оказания небезопасных услуг Red Wings.



Возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings 15 августа поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ведомстве обратили внимание на информацию СМИ, сообщавших, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов некоторых стран и длительное время ждали выхода «в некомфортных условиях».

В мае Red Wings получила разрешение на полеты в Грузии. Компания планировала запустить их в том числе и из Казани.

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Татьяна Демина