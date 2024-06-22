В Казани из РКБ выписали троих человек, ранее госпитализированных с диагнозом «ботулизм»

Фото: Максим Платонов

В Казани из РКБ выписали троих человек ранее госпитализированных с диагнозом «ботулизм». В медучреждении сообщили, что пациенты ранее отправились салатом.

В настоящее время в стенах больницы остаются 15 человек. Они находятся под круглосуточным наблюдением, у пострадавших наблюдается положительная динамика.

Стоит подчеркнуть, что вчера в столице Татарстана число заболевших ботулизмом выросло до 19 человек. Также 20 июня в медучреждения Казани с симптомами ботулизма обратилось 3 человека.

Разиль Самигуллин