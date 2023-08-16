В Казани открылся XVI Всероссийский форум мусульманской молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани торжественно открыли XVI Всероссийский форум мусульманской молодежи. Он пройдет в Болгаре с 16 по 23 августа, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Участие в форуме принимают 100 мусульман в возрасте от 18 до 30 лет. Они приехали в Татарстан как из регионов России — Крыма, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Пермского края, Марий Эл, Удмуртии, Москвы, Самарской, Свердловской и Астраханской областей, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа, так и из других стран — Индонезии, Египта и Великобритании.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Форум организован в формате палаточного городка. Основной его темой выбрана благотворительности в среде мусульман.

Для участников подготовили лекции, тренинги, мастер-классы и практикумы, экскурсии и так далее. На форуме также выберут лучшие проекты, которые смогут принять участие в федеральном конкурсе грантов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хедлайнером Всероссийской форум мусульманской молодежи станет шейх из Марокко, преподаватель фонда Etablissement Ajial boufekrane Абдуррахим Лакрим.

В прошлом году форум стартовал в Казани 23 июля. Он был приурочен к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

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Татьяна Демина