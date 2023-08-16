Минобороны России: США приступили к подготовке новой пандемии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минобороны России рассказали, что США приступили к подготовке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Такое заявление на брифинге сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

— США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера, — сказал он.

Он объяснил, что в США хотят установить глобальный контроль за биологической обстановкой и поэтому в стране создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера, подчеркнул Кириллов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Напомню, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201», — сказал спикер.

Месяц назад в Минобороны России заявили, что американские военные специалисты проводят эксперименты с комарами и клещами, инфицированными арбовирусами. Это ведет к ухудшению эпидемической обстановки и расширению ареалов переносчиков. Как объяснял Кириллов, в Южной и Центральной Европе зафиксировали увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров.

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Айрат Назипов