Министр спорта Росси Михаил Дегтярев: страны БРИКС должны бороться с дискриминацией в спорте

Фото: Динар Фатыхов

Страны БРИКС должны совместно бороться с попытками определенных мировых структур использовать спортивную сферу в качестве инструмента дискриминации по национальному или какому-либо другому принципу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра спорта России Михаила Дегтярева.

Министр подчеркнул важность укрепления межгосударственной спортивной повестки в рамках Содружества независимых стран, ШОС и других межгосударственных объединений. По согласованию с партнерами, Игры БРИКС проводятся в открытом формате. Это позволяет спортсменам из всех стран свободно участвовать в соревнованиях без санкций и ограничений.

Михаил Дегтярев также рассказал о разработке рамочной программы спортивного сотрудничества стран БРИКС. В ходе третьей встречи министров спорта в Дурбане странами БРИКС было принято совместное заявление, в котором предложено разработать документ, определяющий цели, принципы и приоритетные направления спортивного сотрудничества. Рамочная программа должна содержать правила проведения Игр БРИКС председательствующей страной. Россия взяла на себя инициативу разработки проекта указанной рамочной программы. Документ призван стать фундаментальной основой для развития сотрудничества стран БРИКС в области спорта.

Напомним, что в начале июня Михаил Дегтярев заявил, что Игры БРИКС не представляют собой альтернативу Олимпийским играм. Они служат реализации прав на проведение международных турниров.

Разиль Самигуллин