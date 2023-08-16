В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли в 500—700 тысяч человек

Минцифры оценивает дефицит кадров в IT-отрасли в России в 500—700 тысяч человек, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.



— Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500—700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли, — приводит его слова «Интерфакс».

Он указал, что потребность в специалистах еще сохраняется, несмотря на увеличение кадровой базы: количество сотрудников в IT-компаниях за прошлый год выросло на 13%. Всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек.

Свою невостребованность на российском рынке труда первыми ощутили выпускники краткосрочных курсов подготовки айтишников. Сегодня уровень конкуренции среди IT-cпециалистов выше, чем в среднем среди соискателей в Татарстане, в два раза: если в июне на одну вакансию в республике приходилось в среднем 2,8 резюме, то в сегменте IT — 6,2. Конкуренция среди IT-специалистов достигла того уровня, когда требования начинают диктовать работодатели. Стоит ли государству задуматься над регулированием количества будущих айтишников и оптимизировать число обучающихся по IT-направлениям, а родителям абитуриентов более грамотно выбирать вуз и программы подготовки — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Маргарита Головатенко