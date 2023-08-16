Россиян предложили штрафовать за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты Госсовета Крыма выдвинули идею законодательно ввести штрафы до 300 тысяч рублей за публикацию свидетельств атак Вооруженных сил Украины, в том числе их последствий, по объектам на территории России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель парламента Владимир Константинов.

— Весь объем информации, которой они (ВСУ, — прим. ред.) питаются, в основном исходит из публичной сферы. То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит, — сказал он.

Константинов добавил, что инициативу уже поддержал комитет Государственной думы по обороне.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом. Неудачная атака была произведена около 11 часов. Также ранним утром российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники на территории Калужской области. Разрушений и пострадавших нет.



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Айрат Назипов