Россиян предложили штрафовать за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ
Депутаты Госсовета Крыма выдвинули идею законодательно ввести штрафы до 300 тысяч рублей за публикацию свидетельств атак Вооруженных сил Украины, в том числе их последствий, по объектам на территории России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель парламента Владимир Константинов.
— Весь объем информации, которой они (ВСУ, — прим. ред.) питаются, в основном исходит из публичной сферы. То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит, — сказал он.
Константинов добавил, что инициативу уже поддержал комитет Государственной думы по обороне.
Сегодня российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом. Неудачная атака была произведена около 11 часов. Также ранним утром российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники на территории Калужской области. Разрушений и пострадавших нет.
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