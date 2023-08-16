С начала купального сезона в Татарстане утонули 49 человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с начала купального сезона, с 1 июня, утонули 49 человек. Всего с начала 2023 года на водных объектах погибли 62 гражданина, рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

С 1 января этого года на водоемах Татарстана погибли семь несовершеннолетних. Из них пять детей утонули с начала купального сезона.

Основные причины гибели людей на воде — падение в воду (17 жертв) и купание в необорудованном месте, из-за чего утонули с начала купального сезона 39 татарстанцев, в том числе семь детей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Юрий Венедиктов обратил внимание, что летом 2023 года в Татарстане сложилась сверхсложная обстановка на водоемах. Из-за жары десятки тысяч людей отдыхают на берегах рек и озер, а сотни маломерных судов находятся на воде, а следовательно, повышаются риски происшествий.

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Татьяна Демина