В Татарстане заявили о сверхсложной обстановке на водоемах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане этим летом наблюдается сверхсложная обстановка на водоемах из-за большого количества купающихся и маломерных судов на воде. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

— Обстановка на водных объектах сложная, даже можно сказать сверхсложная — так, десятки тысяч людей отдыхают на берегах рек и озер республики, а сотни маломерных судов на воде, — сказал он.

Юрий Венедиктов предупредил о больших рисках отдыхающих у воды или на маломерных судах, а также купающихся — утонуть, оказаться за бортом из-за опрокидывания судна и так далее. За неделю, по его словам, утонули восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, только 12 августа в Татарстане утонули два человека. Происшествия случились в Зеленодольском районе у деревни Исаково на Свияге и в Алексеевском районе на Каме.



Всего в Татарстане с начала купального сезона, с 1 июня, утонули 49 человек. С начала 2023 года на водных объектах погибли 62 гражданина. Основными причинами гибели людей на воде стали падение в воду (17 жертв) и купание в необорудованном месте, из-за чего утонули с начала купального сезона 39 татарстанцев, в том числе семь детей.

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Татьяна Демина