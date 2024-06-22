В Нижнекамске появится уникальная ИТ-зона

Фото: Максим Платонов

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своих социальных сетях сообщил о планах по созданию в городе уникальной ИТ-зоны с высокотехнологичным оснащением. В обсуждении принимают участие все крупные организации города.

По словам градоначальника, создание такой зоны придаст развитию города дополнительный импульс и поможет привлечь новые кадры. Также в ней будут организованы образовательные программы для детей.

Кроме того, на заседании рабочей группы обсудили создание центра с комфортной инфраструктурой. Здесь разместятся конференц-зал, переговорные, дата-центр, кофейни, обучающие центры и помещения для организации испытаний.

Стоит подчеркнуть, что в Нижнекамске к 2028 году планируется запуск производства металлоценового полиэтилена мощностью 300 тысяч тонн. Новое производство позволит полностью обеспечить потребности отечественного рынка в металлоценовых марках полиэтилена.

Разиль Самигуллин