Россия прорабатывает альтернативы зерновой сделке

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

— Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами, — цитирует ТАСС его интервью турецкой газете IHA.

Говорить о возобновлении зерновой сделки можно только после выполнения требований России, подчеркнул посол.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что часть их, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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Айрат Назипов