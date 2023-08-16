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В Брянской области ликвидировали четверых украинских диверсантов

15:26, 16.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Брянской области ликвидировали четверых украинских диверсантов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Брянской области уничтожили четверых украинских диверсантов. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ России.

— ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены, — сказано в заявлении.

На месте боестолкновения нашли взрывные устройства, приборы связи и навигации. Также там обнаружили FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».

realnoevremya.ru (архив)

О неудачной попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область накануне сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия. Повреждения получили производственные помещения и автомобили.

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Айрат Назипов
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