В Брянской области ликвидировали четверых украинских диверсантов
В Брянской области уничтожили четверых украинских диверсантов. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ России.
— ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены, — сказано в заявлении.
На месте боестолкновения нашли взрывные устройства, приборы связи и навигации. Также там обнаружили FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».
О неудачной попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область накануне сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия. Повреждения получили производственные помещения и автомобили.
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