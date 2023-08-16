Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, принятого в связи со специальной военной операцией России на Украине, сообщило правительство Швейцарии.



Санкции вступят в силу 16 августа этого года. Ограничения накладывают запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России.

В июле Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России.

Впервые антироссийские санкции были введены в 2014 году, после чего они регулярно продлевались каждые полгода. С февраля 2022 года ЕС расширил рестрикции. Это произошло после начала спецоперации.

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих Россию.

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.

Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции западных стран до конца 2025 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко