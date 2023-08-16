МВД России просит разрешить силовикам получать данные с электронных устройств до решения суда

МВД России разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через Интернет данные.

Согласно поправкам, МВД получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи», включая и Интернет.

В ведомстве объяснили, что 71% уголовных дел, связанных с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт, интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи с помощью VPN-сервисов, были приостановлены из-за того, что преступника определить не удалось, сообщает РБК.

В МВД считают, что все дело в нехватке инструментов, которые могли бы оперативно и в режиме реального времени исследовать текстовые, аудио- и видеоданные, а также техническую информацию о месте и времени удаленного подключения, оборудовании, включая его модель, сетевой и физический адрес, серийный номер, сведения о взаимодействии пользователя с информационными системами и их реакции на запросы пользователя.

— Электронная информация, размещенная на удаленном сервере (в облачном хранилище), может быть повреждена, искажена либо уничтожена участниками противоправной деятельности с использованием дистанционного доступа, либо потеряет свою актуальность ввиду изменения информационной среды, что приведет к утрате части доказательной базы и затруднит не только установление виновных лиц, но и доказывание их деятельности в уголовном процессе» — сказано в пояснительной записке.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, цель предложений — официально «включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках ОРД (оперативно-разыскной деятельности)".

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Илина Хакимова