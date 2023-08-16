В Казани суд вернул прокурорам дело «сознательного афериста» Джаббарова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани отказался выносить приговор обвиняемому в мошенничествах на 6 млн рублей коммерсанту Рустаму Джаббарову. Вместо итогового решения судья огласил постановление о возврате материалов первому зампрокурора РТ Алексею Заике, передает журналист «Реального времени».



Мотивировочная часть на заседании не прозвучала, а в резолютивной судья указал некие препятствия к рассмотрению дела. Подобный поворот в деле стал полной неожиданностью для обвинения и защиты. Адвокат обвиняемого Азат Ахмадиев сообщил, что, пока не получит текст решения, не готов его комментировать.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В прениях прокуратура запрашивала для Джаббарова 6 лет колонии общего режима, а тот полностью признавал вину и просил суд лишь о снисхождении и мягком наказании за аферы в крупном и особо крупном размере, а также незаконное создание юрлица.

По версии обвинения, в марте 2020-го Джаббаров зарегистрировал на подставное лицо ООО «Феникс» для обмана так называемых плохих заемщиков, которым банки в силу разных причин не дают кредиты. Фирма предлагала подать через веб-сайт заявку на кредит, после чего приглашала потенциального заемщика в офис. Далее будущим потерпевшим обещали, что займ для них будет оформлен на так называемого «донора» — человека с хорошей кредитной историей, но оплачивать кредит придется самим, а фирма претендует лишь на вознаграждение за оказанную «услугу». Второй вариант схемы предусматривал, что «Феникс» сам выступит поручителем по кредитам, однако обе схемы в МВД считают мошенническими.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По фабуле обвинения, в «Фениксе» прогорели более 5 млн рублей потерпевших, которые оплатили от 10 до 300 тысяч рублей, а кредита так и не дождались. Еще 700 тысяч потеряли клиенты «Омеги», которая была открыта Джаббаровым по той же схеме.

Нюанс в том, что уже на старте процесса несколько потерпевших заявили — подсудимый им неизвестен, они общались совсем с другим Джаббаровым. Нельзя исключать, что именно это противоречие в деле усмотрел председательствующий по делу судья Наиль Камалетдинов.

В прокуратуре не исключают — сегодняшнее решение суда будет обжаловано.