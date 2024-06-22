Хакерские атаки на платформы Игр БРИКС: отбито три волны DDoS-атак

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC зафиксировали крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС, сообщает ИА Регнум со ссылкой на заявление главы ГК «Солар» Владимира Дрюкова.

По словам Владимира Дрюкова, хакерам удалось задействовать практически все известные типы DDoS. Атаки были направлены на дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академию тенниса, центральный стадион и другие площадки Игр БРИКС. Из-за изменения целей и векторов атак компаниям потребовалось перенастроить механизмы защиты.

Стоит отметить, что Россия является наиболее атакуемой хакерами страной мира. По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, до пандемии коронавирусной инфекции эти шансы составляли 30–35%, во время пандемии они выросли до 40–50% и сейчас — свыше 70%.

Разиль Самигуллин