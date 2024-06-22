Проект Минобороны ко Дню памяти и скорби, санкции «Рубина» против Мирлинда Даку, потоп в Челнах и Нижнекамске
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 22 июня.
- 22 июня — День памяти и скорби. К 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны Минобороны России запустило мультимедийный проект «Тот самый длинный день в году…». Он создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о героических действиях Красной Армии в первые дни войны.
- Казанский «Рубин» применит дисциплинарные и финансовые санкции к албанскому нападающему клуба Мирлинду Даку из-за инцидента на чемпионате Европы в Германии. После матча с Хорватией игрок произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов.
- В США закрывают визовый центр России. Также Белый дом лишает российских дипломатов налоговых привилегий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
- В Набережных Челнах и Нижнекамске прошел сильный ливень. Судя по кадрам из соцсетей, из-за этого некоторые улицы городов оказались под водой.
- За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью, два — над Смоленской областью и один над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны.
Дарья Пинегина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.