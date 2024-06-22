В России планируют начать клинические исследования вакцины от рака к середине 2025 года

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Клинические испытания вакцины от рака, которые будут проводиться на добровольцах с онкологическими заболеваниями, могут начаться к середине 2025 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

— Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями, — сказал Александр Гинцбург.

На данный момент вакцину проверяют в рамках доклинических исследований. В случае успеха технология позволит не только продлить жизнь подопытным животным в два или три раза, но и создать препараты для уничтожения опухоли и метастазов. Если разработку удастся внедрить в практику, вакцина будет эффективна при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, некоторых видах рака почек и меланомах. По словам господина Александра Гинцбурга, она будет особенно актуальна для больных этими формами рака, так как метастазы при них появляются на ранних стадиях.

Стоит подчеркнуть, что ежегодно онкозаболевания в России диагностируют примерно у 600 тысяч жителей. Процент заболевших в среднем повышается на 2—3% в год.

Разиль Самигуллин