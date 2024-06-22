Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.
Традиционная церемония возложения цветов прошла в Александровском саду.
Напомним, что сегодня в 12.15 мск по всей России была объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
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