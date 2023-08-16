Российские школы перейдут на новые учебники в течение пяти лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение 5 лет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

— До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства, — объяснил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Также в материалы добавили раздел с 2014-го по сегодняшний день.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов