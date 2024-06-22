История любви на фоне войны

Зоря Поляк — редактор, супруга и муза Бориса Васильева, а также прототип одной из героинь повести «А зори здесь тихие…»

Фото: Екатерина Петрова

Повесть «А зори здесь тихие…» принесла писателю Борису Васильеву известность. Произведение вышло в августе 1969 года в журнале «Юность». В 1970 году Иван Рассомахин поставил на ее основе телеспектакль, а в 1972 году в кинотеатрах страны показали одноименную экранизацию, снятую режиссером Станиславом Ростоцким. После этого повесть «А зори здесь тихие…» стала одним из главных произведений военной прозы.

Когда началась Великая Отечественная война, Борису Васильеву было 17 лет. Он ушел на фронт добровольцем. Его направили под Смоленск, где 3 июля Васильев попал в окружение, из которого смог выбраться только в октябре 1941 года.

Мне повезло на войне. Я попал в окружение, когда наш эшелон разбомбили, нас везли через Смоленск на Западный фронт. Мы долго выходили, голодали, но сумели пройти в Слоним. Везение в том, что я эти места очень хорошо знал, потому что жил там у деда.

Учился будущий писатель в пулеметной и кавалерийской школах, а потом служил в воздушно-десантных войсках. В марте 1943 года Борис Васильев попал на минную растяжку. С сильной контузией его отправили в госпиталь. После выздоровления демобилизовали и дали направление на обучение в Военной академии бронетанковых войск им. Сталина.

В то время уже немало девушек осваивало военные профессии. Но Борис Васильев обратил внимание только на одну — скромную, веселую и жизнерадостную Зорю Поляк, которая училась с ним на одном курсе. Однажды преподаватель попросил, чтобы Зоря продемонстрировала навыки стрельбы из танка. Она запрыгнула внутрь танка, выстрелила с оглушительным грохотом, а затем высунулась из люка. Ее лицо было черное от копоти, но с улыбкой от уха до уха. Все смеялись, в том числе и Зоря. Именно в этот момент Борис Васильев посмотрел на нее не только как на однокурсницу.

Фото Бориса Васильева из личного дела. Скриншот Минобороны

Молодые люди начали проводить вместе много времени. Они посещали театр, слушали музыку и смотрели фильмы. Вместе проходили практику в городе Солнечногорске, который находится в Подмосковье. Там же признались друг другу в любви, а потом, тоже в Солнечногорске, Борис Васильев предложил Зоре Поляк стать его женой.

В 1945 году влюбленные вернулись в Москву после учебы, сразу же отправились в ЗАГС и поженились. Спустя короткое время после свадьбы произошло одно событие, которое Васильев запомнил на всю жизнь. Борис решил нарвать для супруги цветов, когда они гуляли в лесу. Вдруг он остановился. Перед ним лежала минная растяжка. Зоря тоже увидела ее и спокойно сказала, чтобы шел за ней, потому что у нее глаз зорче.

И вот уже более шести десятков лет иду я по минному полю жизни за Зориной спиной. И я безмерно счастлив, потому что иду за своей любовью — шаг в шаг.

Параллельно с военной службой Борис Васильев увлекся драматургией и написал пьесу «Танкисты». А потом окончательно порвал с военной карьерой, чтобы посвятить себя писательству. Зоря ему во всем помогала. Она была Васильеву и редактором, и критиком. Муж всегда отдавал ей рукопись на вычитку, прежде чем показать ее кому-то еще.

Я начал писать ради Зори и продолжаю писать ради нее. Она — моя муза, мой вдохновитель. <...> В первую очередь я делюсь своими замыслами с женой. Если Зоренька прочтет черновики и скажет: «Боря, это не получилось», я эту вещь выбрасываю. Не переписываю никогда.

Золя Поляк. Скриншот Минобороны

К повести «А зори здесь тихие…» Борис Васильев шел довольно долго. История этого произведения началась с увлечения писателя лейтенантской прозой, которой он в то время зачитывался. Ему было интересно читать о своих ровесниках, об их жизни и военных подвигах. Но ему всегда казалось, что во всех произведениях чего-то не хватает. В одном из интервью Васильев сказал: «Я понял главное — за ними стоят армия, тылы... А каково тем, у кого нет тыла? Мужчины рождены, чтобы в бою умирать, тут ничего не поделаешь. Но на фронте было, я специально проверял, 350 тысяч женщин. Как они воевали? И без тылов?»

Васильев рассказывал, что сам сюжет взял из жизни. В реальности семеро солдат служили в одной из узловых станций Кировской железной дороги. Именно на их участке немецкая диверсионная группа хотела устроить подрыв. А советские солдаты не дали, стали обороняться. В итоге в живых остался только один.

И я подумал: вот оно! Ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать! Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц семь. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И все — повесть сразу выстроилась.

Автобиография Зори Поляк из личного дела. Скриншот Минобороны

В повести «А зори здесь тихие…» есть такой персонаж — Соня Гурвич. Она рядовой боец, еврейка, «пигалица городская». До войны училась в МГУ. Много читала, любила стихи и театр, свободно говорила на немецком языке. На фронте была переводчицей, а потом стала зенитчицей. По сюжету Соню убил немецкий диверсант. Все то же самое, кроме финала жизни, можно сказать про Зорю Поляк, которая стала прототипом Сони.

Однако, несмотря на схожесть Сони и Зори, последняя не была на передовой линии фронта. Хотя она числилась среди бойцов Красной Армии. В автобиографии к личному делу Зоря Поляк написала:

На фронтах Отечественной войны не была; ранений не имею; в плену, в окружении и на оккупированной территории не находилась.

Дело в том, что все слушатели Военной академии бронетанковых и механизированных войск давали присягу на верность Родине. По этой же причине после войны Зоря Поляк получила наградную медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Уже гораздо позже супруги Васильевы приобрели себе дачный участок в том самом городе Солнечногорске, где признались друг другу в любви. А в 2013 году, когда Зоре Поляк было 86 лет, она умерла, через два месяца после нее ушел из жизни и Борис Васильев.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».