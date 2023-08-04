Итоги дня: Путин подписал ряд важных законов, задержания и программа туризма в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 4 августа:
- Президент России Владимир Путин подписал закон об исламском банкинге. Эксперимент стартует 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Он продлится 2 года.
- Также Владимир Путин подписал закон о повышении в России верхней границы призывного возраста на 3 года — с 27 до 30 лет. Нижняя планка остается неизменной 18 лет. Кроме того, главой государства подписан закон, устанавливающий запрет для призывников на выезд из России со дня направления им повестки до явки в военкомат.
- Российский президент подписал закон о налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Выплатить его обяжут юрлица, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.
- Кремль опубликовал совместное заявление Владимира Путина и лидеров семи стран, представляющих Африканскую мирную инициативу. Последние на саммите «Россия — Африка» призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.
- В Татарстане в ближайшее время планируется сдать смотровую башню «Тюбетей Tower», которая строится в Тетюшах. В том, как проект с башней высотой 123,5 метра трансформировался в сооружение не выше 22 метров — в материале «Реального времени».
- Курсы валют поднялись до уровня марта 2022 года. Доллар достигал 95,15 рубля, евро торговался на отметке 104,08 рубля. Это максимум с 28 марта прошлого года.
- В Казани 5 августа, в день матча «Рубина» и московского «Спартака», в магазинах по ряду улиц ограничат розничную продажу алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности, однако для заведений общепита сделано исключение.
- Миндортранс Татарстана после просьбы Ассоциации АТП республики установить в казанских автобусах кондиционеры опубликовал в соцсети опрос с тремя вариантами ответов. Один из них предлагает установить системы в действующем автопарке, но с повышением стоимости проезда почти на треть. Ассоциация АТП не одобрила такой вариант, поддержав другой — установить кондиционеры в новом транспорте при обновлении.
- ФСБ задержала 29-летнего казанца по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России. Мужчина признался, что переписывался с представителями ВСУ, которые давали ему указания совершать диверсии.
- Замдиректора ГИСУ Татарстана Ильнара Султанова задержали в Казани по подозрению во взятке производственными работами на сумму 165 тысяч рублей. Суд не санкционировал его арест, но решил продлить срок задержания на 72 часа. Вину мужчина не признает.
- Мосгорсуд признал виновным Алексея Навального* в организации и создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК России). Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.
- В России предложили обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определенных высоких температурах в рабочем помещении: «При температуре воздуха +28,5 °C — на 1 час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на 2 часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на 4 часа».
- Платформу «774-й км» в Казани могут переименовать в честь легендарного казанского летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Новые наименования хотят дать 26 остановочным пунктам электричек, которые обозначают километраж пройденного пути.
- Главный энергетик ООО «Алабуга Девелопмент» Рустам Гумеров, подозреваемый в особо крупной взятке, объяснил появление денег в салоне его автомобиля на заседании Верховного суда Татарстана. Он заявил, что деньги ему подкинули, когда он снял машину с сигнализации.
- Татарстан готовится к новому этапу государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства. Для его реализации власти внесут изменения в уже имеющийся проект, что позволит увеличить сроки его исполнения и объемы плановых показателей. При этом финансовое обеспечение на ближайшие 2 года останется на том же уровне, что предполагался и ранее.
- Татарстан за январь — июнь 2023 года посетили 1,85 млн туристов — на 2,8%, или на 54,2 тысячи человек, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству путешественников республика занимает первое место в ПФО. Ее посетила почти четверть всех туристов в округе.
- В России начнут блокировать счета и имущество иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела ограничительные меры. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Ключевые события 527-го дня специальной военной операции на Украине:
- ВСУ в ночь на 4 августа попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске и объекты на территории Крыма, сообщили в Минобороны России. При отражения атаки на военно-морскую базу Новороссийск уничтожены два морских безэкипажных катера. В Крыму дежурными средствами ПВО ликвидированы десять киевских БПЛА, еще три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
- В Минобороны России сообщили, что ВСУ с начала наступления в течение июня — июля потеряли более 43 тысяч военнослужащих. Данные приведены без учета эвакуированных в украинские госпитали и за рубеж, раненых и иностранных наемников и военнослужащих, погибших при ударах высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.
- На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки российских войск продолжают наступательные действия на широком фронте. Они заняли более выгодные позиции у н. п. Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении отражены две атаки ВСУ у н. п. Нововодяное и Кременная (ЛНР). Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВC России нанесено поражение 116 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.
- У Красного в ДНР и Песчаного в Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. Около Белогоровки и Белой Горы (ДНР) поражены два пункта управления украинскими беспилотниками. Средствами ПВО за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбито 28 украинских беспилотников.
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Илина Хакимова
Справка
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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