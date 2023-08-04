Минобороны России: ВСУ предприняли попытку атаки на Крым и Новороссийск

Сегодня ночью вооруженные силы Украины попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске и объекты на территории Крыма, об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе отражения атаки на военно-морскую базу Новороссийск были уничтожены два морских безэкипажных катера.

В министерстве уточнили, что украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В Крыму дежурными средствами ПВО уничтожены десять киевских БПЛА, еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В ходе пресечения попытки киевского режима осуществления террористической атаки на полуостров никто не пострадал, разрушений нет, добавили в Минобороны России.

Вчера над Калужской областью средства ПВО сбили семь беспилотников. В Минобороны России обвинили Киев в проведении террористической атаки. В результате ее пресечения пострадавших и разрушений нет.

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Илина Хакимова