В Казани ограничат розничную продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Спартак»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 5 августа, в день матча местного «Рубина» и московского «Спартака», ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает Госалкогольинспекция Татарстана со ссылкой на постановление Кабмина республики.

Документом определены границы территорий 5 августа, где запрещается розничная продажа алкоголя: по проспекту Амирхана, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Решение ограничить розничную продажу алкоголя принято в целях обеспечения безопасности. Исключение сделано для заведений общепита — они 5 августа смогут реализовывать спиртное.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ограничение будет действовать только один день. Оно распространяется не только на территорию вокруг «Ак Барс Арены», но и на торговые объекты на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Напомним, аналогичное ограничение Кабмин Татарстана вводил в Казани на 15 июля. В тот день на «Ак Барс Арене» проходил матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА. Обладателем трофея стал питерский клуб.



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Татьяна Демина