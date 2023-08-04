Туризм в Татарстане — 2024: девять задач для 4,3 млн гостей

Власти Татарстана подготовили новую программу развития туротрасли, расширив сроки ее реализации и плановые показатели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан готовится к новому этапу реализации государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства. Для его реализации власти внесут изменения в уже имеющийся проект, что позволит увеличить сроки его исполнения и объемы плановых показателей. При этом финансовое обеспечение на ближайшие два года останется на том же уровне, что предполагался и ранее. Как будет меняться туристическая отрасль в республике ближайшие два года и чего за это время она должна достичь — в материале «Реального времени».

На развитие туризма пока направят только республиканские деньги

Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ» существует еще с 2014 года. За все это время она неоднократно обновлялась и дополнялась новыми пунктами. Последний раз изменения вносились 19 июня текущего года, однако они были не такими значительными. Например, полтора месяца назад еще не было упомянуто изменение сроков ее реализации — в действующей редакции программа делится на два этапа:

I этап: 2014 — 2017 годы;

II этап: 2018 — 2025 годы.

Предлагаемый проект должен изменить эти сроки, добавив дополнительный год и переставив основные границы:

I этап: 2014 — 2023 годы;

II этап: 2024 — 2026 годы.

Согласно новому документу, объем финансирования на первом этапе составил 7,2 миллиарда рублей. В предстоящие же три года на выполнение всех мероприятий им предполагается потратить еще 309 миллионов рублей. Из этой суммы 102,4 млн придется на следующий год, 103,2 млн — на 2025-й и еще 103,2 млн — на 2026-й. Объемы средств, заложенные на два ближайших года, соответствуют тем, что указаны в действующем документе.

Таким образом, финансирование вырастет лишь за счет той суммы, что будет выделена в 2026 году. Обеспечение госпрограммы в остальные периоды останется без изменений. При этом источником средств на весь второй этап обозначен лишь республиканский бюджет. Однако, это еще может измениться.

В разное время программу финансировали и другие источники, например, федеральный бюджет (2017, 2020, 2021 и 2022-й года). Общий объем его вложений составил 691 миллион рублей. Еще 5,1 миллиона были привлечены из муниципальных бюджетов (2014 — 2015 года). А также 5,1 миллиарда были получены из внебюджетных средств (2015 — 2017 и 2020 — 2022 года).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан должен решить девять новых задач в туристической отрасли

Цель программы осталась неизменной: повышение конкурентоспособности туристского комплекса Татарстана на российском и международном туристских рынках при эффективном использовании развивающейся инфраструктуры, культурно-исторического и природного потенциала, а также событийного туризма и индустрии гостеприимства. А вот что касается задач, то их перечень не просто был расширен, а практически переписан. Предлагается, что он будет выглядеть следующим образом:

Формирование благоприятного туристского имиджа республики, увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг населению.

Развитие туристско-рекреационного комплекса Татарстана, в том числе:

стимулирование привлечения инвестиций в строительство новых коллективных средств размещения и другую туристическую инфраструктуру;

создание новой туристской территории «Лаишево» на территории Лаишевского района;

создание проектов рекреационных зон и туристско-рекреационных кластеров на природных территориях в таких районах, как Агрызский, Нижнекамский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Зеленодольский, Заинский, Мамадышский;

создание новых объектов отдыха на природе, развитие системы туристских троп, в том числе, реализация пилотного проекта Волжской тропы;

проведение образовательных и просветительских мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию и запуску объектов отдыха и рекреации на природных территориях.



Увеличение транспортной доступности и туристических объектов, находящихся на ее территории.

Развитие проекта межрегиональных туристических маршрутов «Великий Волжский путь».

Развитие событийного туризма.

Продвижение туристского потенциала на перспективных туристских рынках.

Повышение качества республиканского туристского продукта, уровня гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма с учетом действующих внутренних и международных стандартов.

Внедрение информационных технологий в туристическую отрасль, в том числе системы мониторинга туристического потока.

Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства.

Еще недавно программа предполагала лишь пять основных задач, которые не предполагали конкретных проектов, включающих в себя туристические маршруты, территории или районы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Со следующего года в Татарстане начнут считать численность туристов в гостиницах

Основным показателем исполнения программы является объем туристического потока. Так, согласно старой — действующей редакции, в 2024 году республику должны посетить 3,7 миллиона человек. Новый же документ говорит о том, что в следующем году Татарстан ожидает уже 4,3 миллиона туристов. В 2025 году их число должно вырасти еще до 4,6 млн (4,2 млн по предыдущим расчетам, — прим. ред.), а в 2026-м — до 4,9 млн.

Тоже касается и объема платных туристских услуг, который, как ранее сообщалось, в следующем году должен достигнуть 14,5 миллиардов рублей, а в последующем — 16,1 миллиарда. Теперь же планируется, что в 2024-м он составит 21,9 млрд, в 2025-м — 22,6 млрд, а в 2026-м — 23,2 млрд рублей.

При этом один из показателей все же останется на том же уровне, что задавался еще несколько лет назад. Речь идет об увеличении количества специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства. Ежегодно, как и в прошлом, позапрошлом годах, он будет составлять 500 человек.

Вместе с этим появилась и новая графа — увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Татарстана. Так, согласно представленной информации, в 2024 году в гостиницах и отелях республики будут находиться 2,7 миллиона человек. В 2025 их число поднимется до 2,9 млн, а в 2026-м — до 3,1 млн. При этом в текущем году этот показатель достигает 2,6 млн.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Татарстан за январь-июнь 2023 года посетили 1 856 070 туристов. Это на 2,8%, или на 54,2 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Так, в первом полугодии 2022-го республику посетили 1 910 313 путешественников.

За январь 2023 года в Татарстане побывали 273 765 туристов. В феврале республику посетили 271 322 человека. В марте регион принял 313 986 путешественников, в апреле — 307 039, а в мае — 323 310. За первый месяц лета его посетили — 366 648 человек. Таким образом, в июне зарегистрировали наибольший за полгода турпоток в регион.

С 2014 по 2022 год туристический поток в республике вырос на 56%

Как было сказано выше, государственная программа развития сферы туризма и направлена на комплексное развитие этой отрасли в Татарстане за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного продукта.

Реализация мероприятий программы за весь период обеспечила рост туристского потока в республику на 56% — с 2,5 миллиона человек в 2014 году до 3,9 миллиона в 2022-м. Так, известность в России и на международной арене приобрели туристические бренды: «Татарстан — край 1001 удовольствия», «Казань — третья столица России», «Казань — гастрономическая столица России», «Остров-град Свияжск. Посмотри, как живет история», «Великий Болгар — древняя цивилизация на Волге».

При этом пандемия коронавируса, а также санкционные ограничения со стороны недружественных стран значительно снизили показатели въездного туризма и затруднили ведение бизнеса внутри самой страны из-за ухода с рынка агрегаторов онлайн-бронирования, прекращения деятельности международных гостиничных операторов, осложнения ситуации с воздушным транспортом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако Татарстану удалось сохранить темпы развития этой сферы и по основным показателям превысить уровень допандемийного 2019 года. Так, по результатам 2022 года туристский поток в республику достиг 3,9 миллиона человек, объем платных услуг учетом смежных отраслей достиг 39,5 миллиарда рублей. Регион находится на первом месте по объему турпотока в Приволжском федеральном округе (ПФО). По этому же показателю он входит в топ-10 среди всех субъектов России — республика располагается на седьмом месте после Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма.

На 1 января 2023 года в республике насчитывается 114 туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре. Также Татарстан считается одним из регионов с наиболее развитой гостиничной инфраструктурой и опять же является лидером в ПФО в том числе по ряду основных показателей, характеризующих состояние гостиничного рынка. Так, на начало текущего года в регионе действует 582 коллективных средства размещения на 25,3 тысячи номеров. При этом средняя загрузка гостиниц в прошлом году составила 73%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

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