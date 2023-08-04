Туризм в Татарстане — 2024: девять задач для 4,3 млн гостей
Власти Татарстана подготовили новую программу развития туротрасли, расширив сроки ее реализации и плановые показатели
Татарстан готовится к новому этапу реализации государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства. Для его реализации власти внесут изменения в уже имеющийся проект, что позволит увеличить сроки его исполнения и объемы плановых показателей. При этом финансовое обеспечение на ближайшие два года останется на том же уровне, что предполагался и ранее. Как будет меняться туристическая отрасль в республике ближайшие два года и чего за это время она должна достичь — в материале «Реального времени».
На развитие туризма пока направят только республиканские деньги
Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ» существует еще с 2014 года. За все это время она неоднократно обновлялась и дополнялась новыми пунктами. Последний раз изменения вносились 19 июня текущего года, однако они были не такими значительными. Например, полтора месяца назад еще не было упомянуто изменение сроков ее реализации — в действующей редакции программа делится на два этапа:
- I этап: 2014 — 2017 годы;
- II этап: 2018 — 2025 годы.
Предлагаемый проект должен изменить эти сроки, добавив дополнительный год и переставив основные границы:
- I этап: 2014 — 2023 годы;
- II этап: 2024 — 2026 годы.
Согласно новому документу, объем финансирования на первом этапе составил 7,2 миллиарда рублей. В предстоящие же три года на выполнение всех мероприятий им предполагается потратить еще 309 миллионов рублей. Из этой суммы 102,4 млн придется на следующий год, 103,2 млн — на 2025-й и еще 103,2 млн — на 2026-й. Объемы средств, заложенные на два ближайших года, соответствуют тем, что указаны в действующем документе.
Таким образом, финансирование вырастет лишь за счет той суммы, что будет выделена в 2026 году. Обеспечение госпрограммы в остальные периоды останется без изменений. При этом источником средств на весь второй этап обозначен лишь республиканский бюджет. Однако, это еще может измениться.
В разное время программу финансировали и другие источники, например, федеральный бюджет (2017, 2020, 2021 и 2022-й года). Общий объем его вложений составил 691 миллион рублей. Еще 5,1 миллиона были привлечены из муниципальных бюджетов (2014 — 2015 года). А также 5,1 миллиарда были получены из внебюджетных средств (2015 — 2017 и 2020 — 2022 года).
Татарстан должен решить девять новых задач в туристической отрасли
Цель программы осталась неизменной: повышение конкурентоспособности туристского комплекса Татарстана на российском и международном туристских рынках при эффективном использовании развивающейся инфраструктуры, культурно-исторического и природного потенциала, а также событийного туризма и индустрии гостеприимства. А вот что касается задач, то их перечень не просто был расширен, а практически переписан. Предлагается, что он будет выглядеть следующим образом:
- Формирование благоприятного туристского имиджа республики, увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг населению.
- Развитие туристско-рекреационного комплекса Татарстана, в том числе:
стимулирование привлечения инвестиций в строительство новых коллективных средств размещения и другую туристическую инфраструктуру;
создание новой туристской территории «Лаишево» на территории Лаишевского района;
создание проектов рекреационных зон и туристско-рекреационных кластеров на природных территориях в таких районах, как Агрызский, Нижнекамский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Зеленодольский, Заинский, Мамадышский;
создание новых объектов отдыха на природе, развитие системы туристских троп, в том числе, реализация пилотного проекта Волжской тропы;
проведение образовательных и просветительских мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию и запуску объектов отдыха и рекреации на природных территориях.
- Увеличение транспортной доступности и туристических объектов, находящихся на ее территории.
- Развитие проекта межрегиональных туристических маршрутов «Великий Волжский путь».
- Развитие событийного туризма.
- Продвижение туристского потенциала на перспективных туристских рынках.
- Повышение качества республиканского туристского продукта, уровня гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма с учетом действующих внутренних и международных стандартов.
- Внедрение информационных технологий в туристическую отрасль, в том числе системы мониторинга туристического потока.
- Совершенствование государственной политики в сфере туризма и гостеприимства.
Еще недавно программа предполагала лишь пять основных задач, которые не предполагали конкретных проектов, включающих в себя туристические маршруты, территории или районы.
Со следующего года в Татарстане начнут считать численность туристов в гостиницах
Основным показателем исполнения программы является объем туристического потока. Так, согласно старой — действующей редакции, в 2024 году республику должны посетить 3,7 миллиона человек. Новый же документ говорит о том, что в следующем году Татарстан ожидает уже 4,3 миллиона туристов. В 2025 году их число должно вырасти еще до 4,6 млн (4,2 млн по предыдущим расчетам, — прим. ред.), а в 2026-м — до 4,9 млн.
Тоже касается и объема платных туристских услуг, который, как ранее сообщалось, в следующем году должен достигнуть 14,5 миллиардов рублей, а в последующем — 16,1 миллиарда. Теперь же планируется, что в 2024-м он составит 21,9 млрд, в 2025-м — 22,6 млрд, а в 2026-м — 23,2 млрд рублей.
При этом один из показателей все же останется на том же уровне, что задавался еще несколько лет назад. Речь идет об увеличении количества специалистов, подготовленных в сфере туризма и гостеприимства. Ежегодно, как и в прошлом, позапрошлом годах, он будет составлять 500 человек.
Вместе с этим появилась и новая графа — увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения Татарстана. Так, согласно представленной информации, в 2024 году в гостиницах и отелях республики будут находиться 2,7 миллиона человек. В 2025 их число поднимется до 2,9 млн, а в 2026-м — до 3,1 млн. При этом в текущем году этот показатель достигает 2,6 млн.
Напомним, Татарстан за январь-июнь 2023 года посетили 1 856 070 туристов. Это на 2,8%, или на 54,2 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Так, в первом полугодии 2022-го республику посетили 1 910 313 путешественников.
За январь 2023 года в Татарстане побывали 273 765 туристов. В феврале республику посетили 271 322 человека. В марте регион принял 313 986 путешественников, в апреле — 307 039, а в мае — 323 310. За первый месяц лета его посетили — 366 648 человек. Таким образом, в июне зарегистрировали наибольший за полгода турпоток в регион.
С 2014 по 2022 год туристический поток в республике вырос на 56%
Как было сказано выше, государственная программа развития сферы туризма и направлена на комплексное развитие этой отрасли в Татарстане за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного продукта.
Реализация мероприятий программы за весь период обеспечила рост туристского потока в республику на 56% — с 2,5 миллиона человек в 2014 году до 3,9 миллиона в 2022-м. Так, известность в России и на международной арене приобрели туристические бренды: «Татарстан — край 1001 удовольствия», «Казань — третья столица России», «Казань — гастрономическая столица России», «Остров-град Свияжск. Посмотри, как живет история», «Великий Болгар — древняя цивилизация на Волге».
При этом пандемия коронавируса, а также санкционные ограничения со стороны недружественных стран значительно снизили показатели въездного туризма и затруднили ведение бизнеса внутри самой страны из-за ухода с рынка агрегаторов онлайн-бронирования, прекращения деятельности международных гостиничных операторов, осложнения ситуации с воздушным транспортом.
Однако Татарстану удалось сохранить темпы развития этой сферы и по основным показателям превысить уровень допандемийного 2019 года. Так, по результатам 2022 года туристский поток в республику достиг 3,9 миллиона человек, объем платных услуг учетом смежных отраслей достиг 39,5 миллиарда рублей. Регион находится на первом месте по объему турпотока в Приволжском федеральном округе (ПФО). По этому же показателю он входит в топ-10 среди всех субъектов России — республика располагается на седьмом месте после Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма.
На 1 января 2023 года в республике насчитывается 114 туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре. Также Татарстан считается одним из регионов с наиболее развитой гостиничной инфраструктурой и опять же является лидером в ПФО в том числе по ряду основных показателей, характеризующих состояние гостиничного рынка. Так, на начало текущего года в регионе действует 582 коллективных средства размещения на 25,3 тысячи номеров. При этом средняя загрузка гостиниц в прошлом году составила 73%.
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