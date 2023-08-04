«Сумма была подкинута в авто»: арестованный энергетик «Алабуга Девелопмента» открестился от взятки

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Свое объяснение появлению денег в салоне личного автомобиля дал сегодня главный энергетик ООО «Алабуга Девелопмент» Рустам Гумеров. На заседании Верховного суда Татарстана подозреваемый в особо крупной взятке заявил: деньги ему подкинули, когда снял машину с сигнализации, передает с места журналист «Реального времени».



На заседании рассматривалась апелляционная жалоба защиты на арест Гумерова до 25 сентября. Сам фигурант участвовал по видео-конференц-связи из чистопольского СИЗО-5, одет был в большую оранжевую футболку и синие шорты.

Суду представился главным энергетиком ООО «Алабуга Девелопмент» и отцом трех несовершеннолетних детей: старшей 2,5 года, младшей лишь 4 месяца.

Напомним, 25 июля Рустама Гумерова задержали рядом с кафе «Старый Казан» на трассе М-7 после встречи с подрядчиком работ в особой экономической зоне «Алабуга». По версии ФСБ и СК, на этой встрече подрядчик передал представителю заказчика первый транш — 500 тысяч рублей (правда, часть переданных средств была муляжом), а вся сумма взятки должна была составить свыше 2 млн рублей — 7% от заключенных между «Алабуга Девелопментом» и подрядчиком контрактов на 30 млн рублей с лишним. Силовики полагают, что эту сумму энергетик требовал за подписание актов выполненных работ и покровительство в будущем. Но подрядчик обратился с заявлением в ФСБ и далее действовал уже под контролем спецслужб.

Иную версию событий вкратце представил сегодня сам подозреваемый.

— Следствие так и не представило обвинительных материалов. По той сумме, которая была подкинута в автомобиль. При очной ставке свидетель Петров подтвердил, что самолично, без чьей-либо просьбы, положил в автомобиль эти деньги. Откуда эти деньги взялись — он также объяснить не смог, эти вопросы следствием были отведены, — сообщил Гумеров и добавил, что версия о передаче за какие-либо услуги ничем не обоснована.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Судья Верховного суда РТ вмешался, объяснив, что предметом рассмотрения является вопрос законности и обоснованности при избрании меры пресечения. «Оценку по существу [подозрений] мы не вправе давать, это повлечет отмену решения», — сказал он.

Гумеров повторил: «Считаю, обвинение ни на чем не основано». А затем перешел к сути жалобы и просил суд учесть, в каком положении сейчас оказалась его семья, и смягчить меру пресечения:

— У меня трое детей и супруга в декретном отпуске — содержание семьи ложилось на меня. Сейчас им очень тяжело приходится. Накоплений нет. Но есть ипотечный кредит — я брал его на строительство дома. Оплачивать его ни у родителей, ни у супруги нет возможности.

Вернуться к теме «материализации» взятки в салоне авто подозреваемый смог лишь в перерыве, заявив, что в протоколе допроса уже изложил: он снял машину с сигнализации, а Петров — представитель подрядчика — открыл дверь и закинул внутрь деньги, после чего налетели оперативники и провели задержание. По данным источников «Реального времени», описанным событиям предшествовала встреча Петрова и Гумерова в том самом кафе «Старый Казан», но на ней, как уверял следствие энергетик, никаких коррупционных переговоров не велось.

Комментировать детали дела адвокат подозреваемого Сергей Орлов сегодня отказался, ссылаясь на позицию своего клиента и подписку о неразглашении.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании прозвучала позиция Набережночелнинского горсуда, который 27 июля санкционировал арест, согласившись с доводами следователя 2-го отдела Следкома по РТ Константина Замараева. Тот указывал: Гумеров подозревается в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти и госслужбы, занимает одну из руководящих должностей в компании «Алабуга Девелопмент» и имеет широкие связи с этой организации, может оказать воздействие на свидетелей и скрыться

Адвокат Орлов считал арест незаконным и необоснованным, ссылаясь на отсутствие в материалах следствия подтверждений, что его клиент может помешать производству по делу. По его мнению, суд не рассмотрел возможность избрания домашнего ареста и не учел данные о личности и здоровье подозреваемого, который страдает рядом заболеваний, а также не учел — причастность к преступлению материалы не подтверждают.

Защитник просил Верховный суд Татарстана заменить СИЗО более гуманной мерой пресечения — домашним арестом. Указывал — квартира в Челнах уже арендована. И подчеркивал — обвинение Гумерову пока не предъявлено.

Представитель прокуратуры Татарстана возражала. Верховный суд РТ оставил не признающего взятку Рустама Гумерова в СИЗО.

Ирина Плотникова