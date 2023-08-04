Владимир Путин подписал закон об эксперименте по исламскому банкингу — он стартует в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме деятельности по исламскому банкингу. Его протестируют в четырех регионах страны — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.

Эксперимент стартует в начале осени 2023 года — тогда же вступит в силу закон, подписанный Владимиром Путиным. Его действие продлится два года, до 1 сентября 2025-го.

Исламский банкинг, или партнерское финансирование, предполагает, что его участники не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Запрещается также финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Участвовать в эксперименте могут кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды, автономные НКО, хозяйственные общества или товарищества.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальный размер чистых активов участника эксперимента, который не зарегистрирован как кредитная или некредитная финансовая организация, с 1 сентября 2023 года должен составлять 10 млн рублей. С начала следующего года он должен быть как минимум 15 млн рублей.

Напомним, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об исламском банкинге 19 июля. В первом чтении депутаты одобрили его 21 декабря 2022 года.



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Татьяна Демина