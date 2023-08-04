В Госдуме предложили сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев

В России предложили обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определенных высоких температурах в рабочем помещении, с инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает RT.



— Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа, — сказано в тексте законопроекта.

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на час при приближении температуры в помещении к отметке +28,5 °C, при повышении температуры до +29 °C — на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа.

realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, предлагается дополнить ст. 92 ТК РФ основанием для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенных температур воздуха.

Большинство россиян работают в пятницу полный рабочий день. Так, у 60% работающих по графику 5/2 россиян (34% опрошенных) пятница — стандартный по продолжительности рабочий день.

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Маргарита Головатенко