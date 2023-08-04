Призывникам запретят выезд из России со дня направления повестки

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет для призывников на выезд из России со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат.



Согласно изменениям, призывникам запретят выезжать из России со дня размещения повестки в реестре их вручения. Решение о запрете выезда будет формировать военкомат в день направления повестки гражданину. В свою очередь, решение об отмене ограничительных мер формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме.

Ранее запрет на выезд из России действовал с момента, когда повестка считалась врученной.

Запрет применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат, уточняется в документе.

Владимир Путин подписал закон о повышении в стране призывного возраста. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной и составляет 18 лет.

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Маргарита Головатенко