Новости общества

15:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Призывникам запретят выезд из России со дня направления повестки

15:13, 04.08.2023
Призывникам запретят выезд из России со дня направления повестки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет для призывников на выезд из России со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат.

Согласно изменениям, призывникам запретят выезжать из России со дня размещения повестки в реестре их вручения. Решение о запрете выезда будет формировать военкомат в день направления повестки гражданину. В свою очередь, решение об отмене ограничительных мер формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме.

Ранее запрет на выезд из России действовал с момента, когда повестка считалась врученной.

Запрет применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат, уточняется в документе.

Владимир Путин подписал закон о повышении в стране призывного возраста. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной и составляет 18 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также