Алексея Навального* приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российского оппозиционного деятеля Алексея Навального* Московский городской суд признал виновным в организации и создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК России) и приговорил к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Навальный* также признан судом виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.



В суде представитель гособвинения просил приговорить подсудимого к 20 годам лишения свободы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Алексей Навальный* на сегодняшний день отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере и неуважение к суду — в 2022 году его приговорили в девяти годам лишения свободы. Он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.



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Татьяна Демина