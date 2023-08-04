Суд Казани не санкционировал арест замдиректора ГИСУ — продлил его задержание на 72 часа
Замдиректора ГИСУ Татарстана Ильнара Султанова задержали в Казани по подозрению во взятке.
Суд не санкционировал его арест, но решил продлить срок задержания на 72 часа, сообщают источники «Реального времени».
Таким образом, Ильнар Султанов проведет выходные в изоляторе временного содержания. За это время следствие должно представить дополнительные доказательства в обоснование ходатайства.
По данным источников нашего издания, дело возбуждено по результатам оперативной разработки сотрудников экономической полиции. В Следственном комитете дело пока не комментируют.
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