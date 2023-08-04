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Владимир Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

14:58, 04.08.2023
Владимир Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в стране призывного возраста.

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной и составляет 18 лет.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Переходного периода не будет, сообщает RT.

Совет Федерации одобрил закон о границах призывного возраста в России с 18 до 30 лет в конце июля.

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Маргарита Головатенко
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