Владимир Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в стране призывного возраста.

Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной и составляет 18 лет.



Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Переходного периода не будет, сообщает RT.



Совет Федерации одобрил закон о границах призывного возраста в России с 18 до 30 лет в конце июля.

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Маргарита Головатенко