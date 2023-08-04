В России начнут блокировать счета иностранцев, попавших под экономические спецмеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России начнут блокировать счета и имущество иностранных юридических лиц, против которых страна ввела ограничительные меры. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон предусматривает единый подход к применению специальных мер, которые направлены на запрет или ограничение финопераций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, совершаемых в интересах попавших под ограничения лиц.

Законом вводится понятие «блокируемые лица». К ним будут относиться компании, чьи средства блокируют в рамках экономических ограничений. Это иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства. В этот перечень также входят юрлица, в которых иностранцы могут прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50 процентами голосов в высшем органе управления.

Центробанк получит право применять различные меры воздействия к поднадзорным организациям, которые не выполняют обязанность блокировки транзакций. В случае неоднократного нарушения в течение года следует отзыв лицензии.



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Елизавета Пуншева