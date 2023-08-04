«Там жил легендарный летчик»: платформу «774 км» в Казани могут назвать именем Девятаева

Популярную пригородную станцию Казани хотят назвать именем Девятаева

Как стало известно «Реальному времени», загородная железнодорожная платформа «774 км» в скором времени может сменить свое название. Станцию предлагают переименовать в честь легендарного казанского летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Всего планируется дать новые наименования 26 остановочным пунктам электричек, которые обозначают километраж пройденного пути ради удобства пассажиров. Об этом нашему изданию сообщил гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

Руководство Горьковской железной дороги планирует переименовать остановки с цифровым обозначением километража пройденного пути. Вместо цифр в названиях пригородных станций, к примеру, «771 км», «774 км» или «776 км» появится наименование ближайшего населенного пункта или имя исторической личности.

Всего планируется дать новые наименования 26 остановочным пунктам электричек, сообщил Азат Ахметшин. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Вот было название остановочной платформы «774 км». Угадайте, о чем оно говорит? Ну практически не о чем. А там находится поселок Октябрьский, где жил легендарный летчик Михаил Девятаев. Поэтому мы предложили переименовать ее в честь него, — рассказал «Реальному времени» Азат Ахметшин.

Пассажиров избавят от путаницы в наименованиях

Переименование всех 26 станций проводится по согласованию с администрациями муниципальных образований и Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. «В название будет вынесено либо имя исторической личности, либо название самого населенного пункта», — пояснил глава пригородной пассажирской компании.

Новые наименования остановок помогут пассажирам лучше ориентироваться в пути и не путаться при выходе на станциях. Как известно, многие желающие доехать до Дербышек ошибочно выходили на одноименной станции, хотя здесь находится только небольшой станционный поселок, а сам крупный жилой массив Казани — Дербышки — расположен на остановке «804 км». Последнюю предлагают переименовать в «ж.к. Дербышки».

Переименование всех 26 станций проводится по согласованию с администрациями муниципальных образований и Минтрансом РТ. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Так, к примеру, в Зеленодольском районе хотят переименовать 8 станций: «771 км» получит название «Дачная», «766 км» — «Сосновый Бор», «787 км» — «Лебяжье». Переименование ожидается по направлению Казань — Свияжск, Свяжск — Албаба, Свяжск — Ширданы, Албаба — Буа, Юдино — Восстание — Дербышки, Дербышки — Арск, Арск — Кукмор. Правда, список с новыми названиями пока находится на согласовании в руководстве РЖД.



Местные органы власти вопрос о переименовании станций согласовали, но Федеральное агентство железнодорожного транспорта пока рассматривает этот вопрос.

Идею в компании озвучили в преддверии Дня железнодорожника, в ходе награждения полуторамиллионного пассажира пригородного поезда «Казань — Аэропорт». Ею стала Аниса Сабирьзянова, жительница ЖК «Южный парк». Она прибыла утренним поездом, и прямо на перроне ей вручили сертификат на бесплатный проезд в пригородных поездах компании сроком на один месяц.

Идею в компании озвучили в преддверии Дня железнодорожника, в ходе награждения полуторамиллионного пассажира пригородного поезда «Казань — Аэропорт». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Пригородные платформы обновят

В дополнение к этому Министерством транспорта РТ совместно с Горьковской и Куйбышевской железными дорогами разработана и утверждена программа капитального ремонта и строительства новых остановочных платформ пригородного железнодорожного транспорта с благоустройством прилегающих территорий. Перроны отремонтируют за счет РЖД, а благоустройство и подход к остановочным пунктам ‒ на средства республиканского бюджета.

1 / 20 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Пригородная пассажирская компания «Содружество» обслуживает 11 регионов в Поволжье. В прошлом году появилось 3 новых маршрута: Казань — Нижний Новгород — Казань, Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны, а также Ижевск — Нижнекамск — Ижевск. С 30 июня 2023 года открыто регулярное движение пригородных поездов между городами Казань и Ульяновск. Заполнение рельсовых автобусов составило в субботу 100 человек. По итогам года ожидается перевезти 10—11 млн пассажиров, что на 4—5% выше уровня 2021 года, сообщил Ахметшин.



Всего планируется дать новые наименования 26 остановочным пунктам электричек, которые обозначают километраж пройденного пути. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой компании

Луиза Игнатьева