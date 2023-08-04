Новую версию многострадальной смотровой башни «Тюбетей Tower» возводят в Тетюшах

Смотровая башня в 6 раз короче, но благодаря расположению на горе Вшиха откроет прекрасный обзор на Волгу и старинный город

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане близится к завершению строительство «Тюбетей Tower» — смотровую башню планируют сдать уже в августе — сентябре. После того, как от проекта отказались в Казани и не сумели реализовать в Верхнеуслонском районе, возвести новую достопримечательность на Волге взялись в Тетюшах. Как первоначальный амбициозный проект башни высотой 123,5 метра трансформировался в сооружение не выше 22 метров, но при этом все равно обещает стать высотной доминантой на Волге, а также какие еще изменения претерпел — подробнее в нашем материале.

Новый инвестор — самая крупная агрофирма Тетюшского района

Нашумевший проект под названием «Тюбетей Tower» перекочевал в Тетюши и в отличие от первоначальных версий уже воплощается в жизнь. Строить смотровую башню взялась крупная районная компания — агрофирма «Колос», генеральным директором и учредителем которой является Рима Сафиуллова — супруга главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова.

Кроме самой башни, которую возводят на горе Вшиха, появятся и другие объекты, к примеру новый пляж, прогулочная зона — будет благоустроена вся прилегающая территория, через которую проляжет туристический маршрут. Общий объем инвестиций со строительством смотровой площадки и всей зоны оценивается в 300 млн рублей.

Подрядчиком на строительстве башни выступает казанская фирма «СПК «Премьер». Как рассказал нашему изданию ее финансовый директор Ильдар Яруллин, работы близятся к концу: «Башня строится из кирпича, сейчас возведено 13 метров. Площадь ее основы составляет более 80 квадратных метров», — сообщил он, поделившись эскизным проектом новой версии объекта.

скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта башни, предоставлено Ильдаром Яруллиным

Как убедился корреспондент «Реального времени», строительство смотровой башни действительно подходит к концу — большая часть конструкции возведена, на площадке активно работают строители. Объект обещают сдать в августе — сентябре 2023 года, об этом сообщил заместитель гендиректора агрофирмы Ранис Мавлиханов:

— Уже через неделю строители закончат поднимать основную часть смотровой башни. Ее высота составит 22 метра. На сегодняшний день подняли больше десяти метров. Работы по благоустройству рядом с будущей башней завершены, — заверил собеседник издания.

Как убедился корреспондент «Реального времени», строительство смотровой башни действительно подходит к концу — большая часть конструкции возведена. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе района, тетюшская версия «Тюбетей Tower» в первую очередь возводится с целью увеличения туристического потока в муниципалитет. Здесь будет располагаться непосредственно сама смотровая площадка, визит-центр, зоны отдыха, парковая зона, которая уже готова. Чуть ниже на самом берегу Волги расположится благоустроенный пляж. Сегодня здесь уже установлены душевые кабинки, раздевалки, лежаки. Сейчас сюда подводят пешеходные дорожки.



— На реализацию этого проекта направлено 300 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей составляют инвестиции самой агрофирмы, — сообщил Ранис Мавлиханов.



Работы по благоустройству рядом с будущей башней завершены, — заверил Ранис Мавлиханов. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Основа и купол в форме тюбетейки

Та же подрядная компания из Казани обустраивала и прилегающую территорию вокруг смотровой башни, где располагается зона отдыха, кемпинг, детские площадки.

— Каждый день на объекте работают 8 человек, в основном каменщики, так как на этом этапе идут кладочные работы. Дальше предстоит собрать металлический каркас и купол. Внутри башни будет располагаться лифтовая шахта и лестничная площадка. На высоте 16 метров начинается сам купол, смотровая зона. Она будет иметь форму тюбетейки, — рассказал Ильдар Ягафаров.

Каждый день на объекте работают 8 человек, в основном каменщики, так как на этом этапе идут кладочные работы. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Весной этого года, выступая на брифинге в кабмине, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов рассказывал об участии муниципалитета во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов, о том, как в районе появился первый новый парк в 2015 году, спустя несколько лет благоустроили городской пруд, Березовую рощу, построили лестницу и смотровую площадку на горе Вшиха.

— Я одно скажу, лет 8-9 назад мы начинали эту работу с нуля. В результате район, город через кассу посетили 172 тысячи туристов! Так что создание общественных пространств позволило нам развивать туристическую отрасль, — отметил глава района.

«Район, город через кассу посетили 172 тысячи туристов!» — отметил глава района на брифинге в кабмине. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

«Это абсолютно другой проект»

Как сообщили «Реальному времени» в Агентстве инвестиционного развития РТ, строящийся в Тетюшах «Тюбетей Tower» это уже совсем другой проект, не имеющий ничего общего с первоначальным.

— Основная идея инвестиционного предложения — строительство смотровой башни «Тюбетей тауэр» на территории туристско-рекреационного кластера «Волжская Булгария» в Тетюшском районе РТ, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Инвестпроект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития РТ. Проведены на данном этапе проектные изыскания, выполнен эскизный проект, проектно-сметная документация и пройдена экспертиза, закуплены строительные материалы и оборудование.

Туристический поток в Тетюшский район показывает значительную динамику, в 2022 году он достиг 170 тысяч человек в год. «Планируемое количество посетителей башни по расчетам инвестора составит 60 тысяч человек в год», — добавили в агентстве.

Строящийся в Тетюшах «Тюбетей Tower» — это уже совсем другой проект, не имеющий ничего общего с первоначальным (на эскизе). предоставлено realnoevremya.ru Рашидом Габдуллиным

История проекта «Тюбетей Tower»



О создании проекта «Тюбетей Tower» было заявлено еще в 2019 году. Изначально небоскреб высотой 125 метров со смотровой площадкой в форме татарской тюбетейки хотел разместить на правом берегу реки Казанки рядом с Дворцом водных видов спорта пермский предприниматель Рашид Габдуллин. Как рассказывал инвестор в интервью «Реальному времени», рядом с башней можно было бы разбить посвященный городам-побратимам Казани тематический парк, оборудовать его детскими площадками, спортивными зонами и территорией для проведения массовых мероприятий. Габдуллин — еще и совладелец Пермского парка культуры и отдыха им. Горького, бизнесмен занимается инвестициями в сферу развлечений и отдыха.



Однако в феврале прошлого года власти Казани отказались от реализации проекта по строительству смотровой башни «Тюбетей Tower» на берегу Казанки. Объект решили возвести за пределами столицы Татарстана, а именно — в Верхнеуслонском районе. Уже тогда было решено, что его высота будет в три раза ниже, чем планировалось. Поменялся и инвестор — на «Фалкон Девелопмент». В конце июня проект «Тюбетей Tower» получил положительное заключение госэкспертизы. Планировалось, что башня появится в районе горы Соколки. Под размещение объекта выделили земельный участок общей площадью 5 927 кв. метров.

Небоскреб со смотровой площадкой в форме татарской тюбетейки высотой 125 метров хотел построить пермский бизнесмен Рашид Габдуллин. предоставлено realnoevremya.ru Рашидом Габдуллиным

Но уже в октябре было вновь объявлено о смене локации строительства башни. «Тюбетей Tower» решили построить в Тетюшском районе. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов. В декабре в Госкомитете РТ по туризму назвали сроки сдачи объекта — к середине 2023 года.

— Вокруг там будут созданы visit-центры, где туристы смогут получить всю необходимую информацию, воспользоваться элементарными удобствами, то есть туалеты, кафе, информация о Тетюшском районе. Плюс будет обустроена площадка для автокараванеров, тропиночно-прогулочная сеть, амфитеатр, где могут проходить мероприятия, и различные малые архитектурные формы, — пояснял глава Комитета Сергей Иванов.

Тогда же сообщалось, что на реализацию проекта благоустройства территории у «Тюбетей Tower», а также на строительство 5 км дороги «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок» в общей сложности направили порядка 700 млн рублей. Из низ 58% — федеральные средства, остальную часть выделил Татарстан.